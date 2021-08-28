Госдеп: США передадут управление кабульским аэропортом "афганскому народу"

Противоречивые данные приходят из аэропорта Кабула. Ранее сообщалось, что часть его территории заняли талибы. Теперь Пентагон это опровергает, заявляя, что воздушная гавань полностью под контролем американских военных.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что США участвуют в тайных переговорах о будущем управлении аэропорта в Кабуле. На это уже отреагировали в Госдепе. Там подчеркнули, что после ухода из Афганистана США передадут воздушные ворота столицы страны "афганскому народу".

Также в ведомстве подтвердили данные о том, что талибы просили США оставить своих дипломатов в Афганистане и после вывода войск 31 августа. Однако признавать террористическое движение "Талибан" (запрещено в России) в каком-либо законном статусе Вашингтон пока не собирается. Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки, сообщает телеканал "Россия 24".