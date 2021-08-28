После драки в центре Москвы задержали 49 человек

После массовой драки на Бауманской улице в Москве задержаны 49 человек. В отношении 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу. Сведений о пострадавших нет.

Инцидент случился вечером в пятницу, 27 августа. По словам очевидца, несколько человек вступили в конфликт, который перерос в драку. Но все участники потасовки скрылись еще до приезда полиции. Правоохранители задержали 49 человек для проверки на причастность к происшествию, а также чтобы выявить свидетелей и очевидцев. Проводится проверка, пишет РИА Новости.

На днях еще одна массовая драка произошла между постояльцами хостела на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. В итоге в полицию доставили 20 мигрантов. Сейчас семеро отбывают 12 суток административного ареста. Как выяснилось, пятеро из них незаконно находились на территории России – в дальнейшем их депортируют. Еще 13 постояльцам хостела выписали штрафы за нахождение в общественном месте без маски.

А в июле рядом со станицей столичного метро "Кузьминки" произошла драка с участием около 200 выходцев из Средней Азии. Тогда в изоляторы попали 102 человека. 26 человек депортированы в Киргизию, всем им на 40 лет запретили въезд в Россию.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, из-за массовых драк и других правонарушений полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов, около 200 человек из стран СНГ уже депортировали из России, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну.