Мигранты вновь устроили массовую драку в Москве

Столичная полиция задержала около пятидесяти человек, в основном – выходцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Всем им вменяется участие в массовой драке на Бауманской улице. Видео инцидента было опубликовано очевидцем.

Пятнадцать человек из 49 задержанных уже получили административные протоколы о мелком хулиганстве, проверка продолжается.

"Так не пойдет, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. – Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды".

По его словам, возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17 тысячам запрещен въезд в страну. Вместе с тем он отметил, что большинство прибывающих в столицу мигрантов из стран СНГ ведет себя законопослушно, и призвал всех в гостях себя вести подобающим образом.