Корональный выброс массы: "оранжевая" активность Солнца

На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек. Так, корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, был зафиксирован вечером в четверг, 26 августа, по московскому времени.

За последние сутки ученые зарегистрировали семь вспышек класса C, а нынешним утром – более мощную вспышку класса М.

На сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.

О повышенной солнечной активности сообщил и Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. В такие моменты Солнце выбрасывает облака плазмы, которые через несколько дней могут привести к магнитной буре на Земле, отмечает РИА Новости.