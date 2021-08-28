Поклонскую защитят от Кулебы

Комментарий министра иностранных дел Украины о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом прокомментировал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его мнению, заявление главы украинского МИДа было бы правильно рассмотреть в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Украинский министр Дмитрий Кулеба ранее заявил: если Поклонская еще является гражданкой Украины, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь". По словам Володина, министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил готовность Киева применять в отношении своих же граждан меры, присущие тоталитарным режимам.

Арсенал этих мер обширен, напомнил Володин – например, лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах, дискриминация русскоговорящих украинцев и вытеснение русского языка на Украине, блокада жителей Крыма, включая и граждан Украины, а также применение силы и оружия против собственного народа.

"Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им "испортить жизнь", – указывает Володин.

Спикер ГД затруднился предположить, как представители западных государств смогут после этого общаться представителем правительства страны, стремящейся стать частью европейского сообщества. Стать демократическим государством с такими подходами и принципами нельзя – это "антинародный путь диктаторского режима", – отметил Володин в своем телеграм-канале.

За Наталью Поклонскую он призывает не беспокоиться – она гражданка РФ, так что ее права и свободы "будут защищены от всех нападок", в том числе и "от таких министров".

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская может перейти на дипломатическую работу, став послом РФ в Кабо-Верде. Сама она после заявления Кулебы отметила: с 2014 года всем гражданам Украины "только и делают, что портят жизнь".