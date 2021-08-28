"Труп невесты": реакция МВД на страшную находку

Появление у Музея изобразительных искусств в Екатеринбурге пугающего арт-объекта – "невесты" в свадебном платье – прокомментировал глава пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых. По его мнению, таким образом решил испортить настроение отдыхающим "кто-то из категории граждан, живущих по принципу "хорошими делами прославиться нельзя".

Сообщений от граждан в органы внутренних дел Екатеринбурга по данному факту не поступало, цитирует главу пресс-службы портал E1.RU. Информацию, появившуюся в СМИ, проверил наряд полиции.

"Уже дана команда, шокирующий манекен в ближайшее время будет снят", — добавил Горелых.

"Невесту" прикрепили к перилам моста на улице Малышева так, что с самого моста манекен не видно. Фотографии и видео с места "шутки" при этом разлетелись по Интернету.

В городе это уже не первый такой случай: в 2019 году на одном из пролетов Макаровского моста был найден мешок, висящий на веревке. Форма пакета, как отмечали тогда очевидцы, подозрительно напоминала тело человека.