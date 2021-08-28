Арестованы участники омерзительного ролика с женщиной-инвалидом

В Москве суд арестовал предполагаемого организатора дерзкого нападения на женщину-инвалида в столичном парке. Под стражу отправили блогера Игоря Малихова.
Полицейские считают его автором омерзительного ролика, который на этой неделе появился в Интернете. На кадрах несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает ей в лицо из перцового балончика.
Пострадавшей 55 лет, она инвалид. Все происходящее блогеры транслировали в Интернете в режиме онлайн.
Накануне был арестован другой участник нападения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело.