Арестованы участники омерзительного ролика с женщиной-инвалидом

В Москве суд арестовал предполагаемого организатора дерзкого нападения на женщину-инвалида в столичном парке. Под стражу отправили блогера Игоря Малихова.

Полицейские считают его автором омерзительного ролика, который на этой неделе появился в Интернете. На кадрах несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает ей в лицо из перцового балончика.

Пострадавшей 55 лет, она инвалид. Все происходящее блогеры транслировали в Интернете в режиме онлайн.

Накануне был арестован другой участник нападения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело.