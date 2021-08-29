Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула

"Последний самолет с британскими военнослужащими на борту покинул Кабул", – сказано в заявлении оборонного ведомства Великобритании.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США в апреле объявил о решении завершить операцию. В начале августа талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы. 15 августа они вошли в столицу. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, сообщает ТАСС.

Тем временем подразделения ВС НАТО завершают эвакуацию своих солдат и офицеров из Афганистана. Известно, что армия США уже уничтожила склады боеприпасов, которые не в состоянии вывезти.

Кабульский аэропорт по-прежнему контролируют подразделения американцев, а "Талибан" контролирует лишь внешний периметр. Ничего не изменилось с тех пор, как произошел двойной теракт у аэропорта Кабула, в результате которого погибли 170 человек.

Разгорается и новый скандал. Стало известно, что в результате теракта многие погибли после огня американских военных, которые начали стрелять первого взрыва.

Соединенные Штаты считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Об этом заявил президент США. Джо Байден добавил, что Штаты не ограничатся единственным ударом по террористам.