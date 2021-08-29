Первая ступень Falcon 9 села на платформу-дрон

На платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантике приземлилась первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, сообщается в Twitter компании SpaceX. Это первое приземление на платформу-дрон.

Запуск ракеты был запланирован на 28 августа, однако его пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.

Корабль доставит на МКС материалы для научных экспериментов и новое оборудование. А также свежие фрукты и овощи для экипажа станции. Общий вес полезного груза составит 2,2 тонны.

Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы.