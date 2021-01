SpaceX установила спутниковый рекорд

Рекордная партия из 143 мини-спутников была выведена на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Десять из них предназначены для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщили в SpaceX.

Ранее сообщалось, что в рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Спустя приблизительно девять минут после пуска многократно используемая первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети. Планируемые инвестиции – 10 млрд долларов.