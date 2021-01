SpaceX запустила ракету со 143 спутниками

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 143 спутниками космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) транслируется на сайте SpaceX.

Как сообщает компания, на борту ракеты находятся 133 государственных и коммерческих спутника, а также с ее помощью были выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, необходимые для обеспечения доступа в интернет. Это рекордное число аппаратов, выводимых на орбиту единовременно.

Спустя приблизительно девять минут многократно используемая первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атланnическом океане.