При американцах афганские героиновые плантации выросли в сто раз

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в воскресенье, что за время контроля территории Афганистана американцами площадь маковых плантаций выросла почти в сто раз.

Как сказал Шойгу в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", на Афганистан приходится 93 процента производства героина в мире.

По мнению министра обороны, силы коалиции, возглавляемой США, не справились с задачей сокращения производства сильного наркотика.

Полностью интервью Сергея Шойгу будет опубликовано в 14.00 в понедельник, 30 августа, на платформе "Смотрим" и на YouTube-канале "Соловьев LIVE".