Уникальное попадание: "Игла" поразила TY-300D

Победителем конкурса "Чистое небо" на Армейских международных играх-2021, который проходит в КНР, стал российский зенитчик. Он единственный попал в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D. Снаряд летел на высоте в 1500 метров. Военнослужащий поразил цель из ПЗРК "Игла-С".

Помимо РФ, в конкурсе принимают участие команды из Белоруссии, Узбекистана, Китая, Египта и Венесуэлы.

Российские военные соревнуются на отечественных боевых машинах "Тайфун-ПВО" с ПЗРК "Игла-С", 12,7-миллиметровыми пулеметами "Корд" и автоматами АК-12.

На китайском полигоне "Корла" проходят сразу три конкурса в рамках Армейских международных игр: "Чистое небо" (соревнование военнослужащих подразделений ПВО), "Суворовский натиск" (состязание экипажей БМП) и "Безопасная среда" (конкурс подразделений радиационной, химической и биологической разведки), пишет РИА Новости.

За первую соревновательную неделю в семи конкурсах Армейских международных игр-2021 установлено более 20 мировых рекордов. 13 из них принадлежат российским военным, еще восемь – представителям КНР и Узбекистана.

Армейские международные игры-2021 проходят на территории 11 стран: РФ, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. Всего в конкурсах Игр участвуют более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.