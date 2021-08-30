Все потерял и попал под суд: как британская разведка заманила дагестанца в ИГ

Уроженец Дагестана Азамат Айвазов, который воевал на стороне боевиков в Сирии, сделал неожиданное заявление: признался, что его завербовали британские спецслужбы. Какие задачи могли поставить перед ним агенты MI6 и к чему привели шпионские игры с автоматом в руках?

По длинному коридору СИЗО номер 1 В Махачкале конвой ведет мужчину крепкого телосложения – это уроженец Дагестана Азамат Айвазов. Его арестовали еще в феврале. Статьи у Айвазова серьезные: участие в деятельности и содействие террористической организации.

Айвазов сам вызвался рассказать свою историю журналистам. Он уверяет, что стал жертвой британских спецслужб, которые обманом уговорили его поехать в Сирию и вступить там в ряды "Исламского государства" – запрещено в России. Неприятности, вспоминает обвиняемый, начались еще в 2012 году, когда он решил эмигрировать в Великобританию и не нашел способа лучше, чем притвориться политическим беженцем.

"Российский паспорт я в аэропорту порвал, чтобы они меня обратно не депортировали, только из-за этого", – вспоминает Айвазов.

В Великобритании Айвазов осел в городе Лестер, там ему выделили социальное жилье и пособие. Азамат спокойно жил в тихой британской глубинке, посещал мечеть, занимался любимым делом – обучал местных детей вольной борьбе. Спустя пару лет он уже мог себе позволить турпоездки по Европе. Но местные спецслужбы, видимо, уже давно взяли беженца из России на карандаш, и в аэропорту Хитроу Айвазова по возвращении из Германии, где он гостил у сестры, поджидали пятеро мужчин. Они представились сотрудниками MI6 – это секретная разведывательная служба Великобритании. Сначала, вспоминает Айвазов, была первичная беседа, а спустя две недели разведчики настояли еще на одной встрече, уже в отделе полиции.

"Когда я пришел, сел, снял куртку с себя, телефон заранее в авиарежим поставил, и когда садился. на стол положил его с уже включенным диктофоном", – продолжает свой рассказ обвиняемый.

Британские разведчики даже не поняли, что Айвазов записал их вербовочное предложение на диктофон. Это была явная попытка привлечь уроженца России к работе на британскую разведку под предлогом освещения деятельности местной мусульманской общины.

"Нам не нужно, чтобы ты шпионил, нам не нужно знать, что происходит в мечети, это религия, это личное. Мы не хотим знать личные вещи, нам не нужно знать детали мирных жителей, мы хотим попробовать определить, есть ли проблема. Мы могли бы прийти к тебе и, знаешь, спросить, видел ли ты этих людей. Мы остаемся на связи с людьми, которые готовы делать это, мы платим им", – озвучил предложение один из разведчиков.

Айвазов вспоминает, что вербовать его пытались двое. Он даже сумел составить фотороботы вероятных агентов MI6. Один – высокий брюнет с короткой стрижкой – чаще молчал и делал пометки в блокноте. Предложения в основном исходили от второго – это мужчина лет 50 с голубыми глазами, рыжими волосами и бородой. Шпионить в мечетях Айвазов тогда отказался, но уже через пару дней вербовщики, по его словам, сделали новое предложение – отправиться в Сирию, в зону, находящуюся под контролем запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Там ему предложили тайно фотографировать европейцев, которые воюют на стороне террористов, и оговоренным способом через интернет-мессенджеры направлять сведения о боевиках в Лондон.

- То есть они фактически предложили вступить в террористическую организацию правильно?

- Да. Они сказали, что есть вот такая работа – поедешь, три месяца побудешь. Нам нужна информация, нам нужно идентифицировать людей, которые из Европы туда уехали.

За три месяца работы разведчики пообещали Айвазову 20 тысяч фунтов стерлингов, половину из которых дали сразу. Они гарантировали, что воевать ему при этом не придется, нужно будет только жить в тренировочном лагере. Через несколько дней Айвазов уже был на борту самолета, который направлялся в Турцию. Визу ему сделали британцы. Их же связной по имени Абу-Мукатиль встретил Айвазова в Стамбуле.

- Меня встречал один сомалиец, он из Англии был, он говорил с английским диалектом.

- То есть это были именно человек британской разведки?

- Ну да, они дали мне его номер.

Из рассказа Айвазова можно сделать вывод, что британская разведка имеет свой коридор, по которому с территории Турции в Сирию переправляют потенциальных террористов. Более того, из материалов, недавно опубликованных в СМИ, стало известно, что высокопоставленный представитель MI6 Джонатан Пауэлл в мае этого года провел встречу на сирийско-турецкой границе с главарем запрещенной в России террористической организации "Джебхат Ан-Нусра" (запрещено в России), где предложил исключить это бандформирование из списка террористических организаций в обмен на ее лояльность Западу. Зачем британской разведке такие контакты, рассказал доктор политических наук, заведующего кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России факультета нацбезопасности Института прав и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.

"Это может быть для того, чтобы внедрить туда необходимых людей или чтобы повернуть эту террористическую организацию в нужном направлении. Может ставиться и такая цель, чтобы направить эту организацию против какого-то другого государства ", – считает эксперт.

Азамат Айвазов тем временем делает короткую паузу. Говорит, то, что происходило дальше, вспоминать тяжелее всего. Тем более сейчас, когда было время подумать о прошлом.

Ровно шесть шагов вдоль и столько же поперек – это прогулочный дворик в следственном изоляторе, куда раз в сутки ровно на час Азамата Айвазова выводят подышать свежим воздухом. Здесь нет турников и тренажеров, поэтому подследственному остается только мерить небольшое помещение шагами, размышлять и смотреть на стены, где он наверняка успел выучить каждую трещинку. Здесь на родине, в Дагестане, несмотря на суровость российской пенитенциарной системы он чувствует себя под защитой.

Большую часть времени Азамат Айвазов проводит в стандартной камере СИЗО. Вместе с ним там содержатся еще три человека, которые отказались от видеосъемки, так что запечатлеть эту самую камеру на видео не удалось. Вот точно такая же камера: с такой же обстановкой, такого же размера и тоже рассчитанная на четырех человек. Из обстановки – стол, прикрученный к полу, лавка, холодильник и небольшое окно, забранное решеткой. Причем если вглядываться в него особенно пристально, можно увидеть кусочек Каспийского моря.

Из камеры Айвазова море не видно, не разглядеть Каспий и здесь, в комнате для допросов, которая стала местом беседы съемочной группы и обвиняемого в терроризме. Собеседник тем временем продолжает свой рассказ. Говорит, что его главным условием, когда он согласился работать на британцев, было то, что он будет находиться только в тренировочном лагере и ему не придется принимать участие в боевых действиях. Но, едва оказавшись на территории террористов, вопреки обещаниям британцев, Айвазов понял, что уже следующим утром ему придется участвовать в нападении на мирное курдское село.

"Отказаться я не мог, мне идти некуда было. Там друзей нет, языка не знаю, а если откажешься, сразу подозрение, что ты можешь быть шпионом. Мы поехали в сторону Кобани, там в то время были курдские формирования. Это близ границы с Турцией, уже та сторона. Приехали туда, зашли в село – оно пустое было, а уже к утру нас стали окружать", – вспоминает осужденный.



Всего таких вылазок было три. Обвиняемый признается: приходилось стрелять в сторону людей, а вот сколько раз попал он якобы не знает. Все это время, утверждает Айвазов, он связывался с разведчиками из MI6 и просил вывезти его из Сирии. Однажды даже скинул координаты, но вместо вертолета с лестницей для эвакуации агентов прилетел боевой беспилотник.

"По нам стреляли и нас окружали – все выглядело так, будто нас ждут. Мы вышли из села в третий раз, когда я ранение получил, и потом прилетел беспилотник и по нам ударил, я думал, все уже", – продолжил Айвазов.

Осужденный уверен, что после тяжелого ранения кураторы из MI6 просто бросили его на произвол судьбы и оборвали все контакты с ним, даже не расплатились с ним до конца и не помогали семье, которая оказалась в бедственном положении. Такое поведение не просто не свойственно, а даже позорно для уважающей себя спецслужбы, считает эксперт по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Это, конечно, не характерно для спецслужбы. Если бы они его завербовали и он был бы ценным агентом для них, то, конечно, они старались бы выжать из него все для работы и впоследствии эвакуировать, потому что он приобрел бы опыт ведения боевых действий, какие-то связи, – говорит Багдасаров. – Это потом целесообразно было бы использовать в других местах, но они почему-то не пошли на это. Вполне возможно его решили использовать как пушечное мясо".

Айвазов в итоге самостоятельно сумел выбраться с территории Сирии. Сначала отбывал срок в турецкой тюрьме за незаконный переход границы, после сумел уехать по поддельному паспорту сначала в Южную Америку, потом в Европу, откуда отправлял фотографии матери, которая осталась в его родном Буйнакске.

О том, что сын был в Сирии и воевал на стороне террористов, Написат Абдуразакова узнала несколько месяцев назад, когда Айвазова депортировали в Россию из Голландии, где он был задержан за подделку документов. Женщина хоть и не оправдывает сына, но уверена, что на войну он уехал по принуждению британской разведки.

"Он говорит: "Мам, у меня просто уже не было выбора, я просто не знал, доеду ли я сюда, смогу ли я оттуда выбраться. Когда сказали "на три месяца", я подумал – поеду-приеду". Они его просто использовали – он беженец, он не гражданин Великобритании. Потеря для них невелика", – говорит мать обвиняемого.

Азамат Айвазов, когда принял предложение британцев, потерял все. С женой и детьми, которые остались в Турции, обвиняемый не общается, и только мать ходит к нему на свидания. Судя по тяжести статей, ему грозит внушительный срок. Суд в ближайшее время приступит к рассмотрению его дела.