Пока еврогранды делят афганских беженцев на своих и чужих, американские транспортники ежедневно сгружают мигрантов на Балканы. После того, как Албания намекнула, что студенческие общежития и пустующие из-за ковида отели заняты нелегалами, а гостеприимство на исходе, беженцев начали перевозить в Косово. Неладное почуяли соседи по региону — болгары. Они уже выставили контингент из нескольких сотен военных на границах с Грецией и Турцией. В Анкаре ответили прямо: Турция — не дом, а лишь перевалочный пункт для афганцев по пути в Британию и Францию.

Для французского президента очевидное неизбежно — Европе придется иметь дело с очередной волной афганских беженцев, которые пойдут из страны пешком. С этим нужно что-то делать, говорит Макрон. Например, можно выиграть время — создать вокруг кабульского аэропорта безопасную зону для гуманитарных операций под эгидой ООН. Талибы, в свою очередь, посоветовали создавать такие зоны у себя во Франции или Великобритании и поскорее убираться из Афганистана вместе с теми, кого они готовы забрать с собой.

Проблема в том, что сейчас проверять людей по международным базам в аэропорту Кабула технически невозможно. Приходится сначала вывозить людей, а потом разбираться. Так французские спецслужбы выявили среди эвакуированных пятерых талибов. Всех поместили под наблюдение и ограничили их перемещение. Один, особо опасный, запреты тут же нарушил. Его арестовали и моментально приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно. Нельзя путать терроризм и миграцию, настаивает Макрон, но он и сам понимает, что вместе с новыми беженцами в ЕС могут попасть боевики.

"Меня беспокоит эта ситуация. Моя роль заключается не в том, чтобы разжигать страхи у наших соотечественников, а в том, чтобы придумать, как их разрешить. Однако решение обязательно должно быть европейским и многосторонним", — заявил французский лидер.

Общеевропейским оно не получится. Юг и так задыхается от беженцев из Африки. Восток и раньше не соглашался принимать у себя чужих. Сотни тысяч новых мигрантов даже Германия не потянет, уверяет Меркель. В этот раз немецкая планка гораздо ниже — страна готова только на 10 тысяч, которых еще нужно проверять. Троих афганцев, которых вывезли на самолетах, уже задержали. Оказалось, что ранее их депортировали из Германии за изнасилования и торговлю наркотиками. Часть людей немцы стараются отправить в США с американской базы Рамштайн, где сейчас возводят для людей временные палатки. А насчет остальных Берлин намерен договариваться со странами региона.

Первые группы афганцев уже появились и были задержаны в главном перевалочном пункте — Турции. При этом страна отказалась выполнять роль европейского предбанника. Анкара и так разместила у себя больше трех миллионов сирийских беженцев и на новые подвиги во имя призрачной европейской интеграции, которую ей обещают уже не один десяток лет, она больше идти не готова.

"Турция успешно выполнила взятые на себя моральные и гуманитарные обязательства, связанные с миграцией. Не может быть и речи о том, чтобы мы взяли на себя дополнительную миграционную нагрузку", — обратил внимание глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Не туркам, так их соседям европейцы готовы платить за сдерживание потока. В Пакистане беженцев уже около полутора миллионов, в Иране под миллион. Кому и сколько дадут денег, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не уточнил:

"Соседние страны будут вовлечены в процесс больше и раньше, чем Европа. Это также означает предоставление этим странам финансовой поддержки, как это было с Турцией".

Пока Центральная Европа ищет варианты, как не принять у себя людей, Восточная в прямом смысле слова отбивается от них, тем более что Минск из-за введенных против него санкций решил больше не сдерживать беженцев.

Вот латвийцы силой пытаются вытолкнуть обратно в Белоруссию семьи с детьми. Литовские пограничники натравливают на людей собак. Пожилую женщину в полуобморочном от голода состоянии вытолкали на линию разграничения и бросили умирать, а заодно, со слов ее спутников, пообещали убить, если она вернется в Литву. Белорусские медики оказали ей первую помощь. Другая группа литовцев довезла беженцев на машине и также пыталась вытолкать обратно в Белоруссию.

Государственный пограничный комитет страны констатирует, что для запредельных стран (Латвии, Польши и Литвы) в принципе стало нормой применение физической силы к мигрантам, которых они специально доставляют из глубины своей территории на линию границы и пытаются силовым образом выдавить на их территорию. Ведомство считает, что это нарушает нормы международного законодательства.

Польша вслед за натянутой колючей проволокой решила построить на протяжении 400 километров границы еще и забор высотой в два с половиной метра. На это выделили тысячу солдат. Одни строят, другие рушат. Военные задержали группу активистов из двенадцати поляков и одного голландца, которым за повреждение заграждений теперь грозит тюремный срок.

Тех, кто всю эту кашу заварил и теперь позорно, скомкано и спешно пытается вывести свои войска из Кабула, европейцы к ответу не призывают, лишь позволяют себе изредка критиковать американскую администрацию через СМИ. Бремя новой волны беженцев со всеми сопутствующими угрозами снова ложится на европейские плечи. Странам в условиях пандемии снова придется заниматься интеграцией людей, для которых знание местного языка далеко не всегда означает принятие европейской культуры.