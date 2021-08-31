Победители так не уходят. 20-летняя война США в Афганистане закончилась

20-летняя война в Афганистане станет самой длительной в истории Соединенных Штатов. Хотя когда Джордж Буш-младший отдает приказ о начале воздушных атак 7 октября 2001 года, многие уверены, что это будет блицкриг.

"Несокрушимая свобода" – так амбициозно называлась военная операция, которую Вашингтон начал в ответ на теракты в Нью-Йорке, когда 11 сентября 2001 года рухнули башни-близнецы. Главная цель американцев – террорист номер один, Усама бен Ладен. Задача – найти и уничтожить.



Первый удар по военным объектам талибов наносят 40 самолетов. Стратегические бомбардировщики несут высокоточные боеприпасы с лазерным или спутниковым наведением. Применяют и сверхтяжелые авиабомбы Daisy Cutter. Через месяц начинается наземная фаза. Хотя у международной коалиции тогда еще нет мандата ООН, резолюцию примут лишь 20 декабря. Но к этой дате Афганистан, по сути, уже взят.

Первым 9 ноября 2001-го пал Мазари-Шариф. Серьезная потеря для талибов. Многие после этого первого поражения сразу переходят на сторону "Северного альянса". Как результат, уже 13 ноября талибы без боя оставляют Кабул – столицу Афганистана. И спустя считанные дни контролируют лишь юг страны и город Кундуз на севере, но и то недолго. Его сдали 25 ноября. В тот же день началось наступление на Кандагар. Это колыбель "Талибана" (движение запрещено в РФ), где тогда находился лидер движения – мулла Омар. Он, правда, успел сбежать до 7 декабря, когда город все-таки сдался.

Как раз чтобы взять Кандагар, в Афганистане высадился первый крупный воинский контингент США – около тысячи морпехов. Как выглядели базы тогда американцев, видел военкор "Вестей" Александр Сладков.

"Это была мощнейшая крепость из бетонных блоков и сооружений, которые были доставлены извне, – говорит военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. – В Афганистане их не делали, опасаясь, что туда подложат взрывчатку. Это был страх в глазах охраны, это было мощное кольцо, окружающее эти крепости. Это были выезды в город, сопровождаемые как боевая операция при поддержке колонн с авиацией".

И вот так американцы принялись насаждать в чуждой для них стране демократию. В Кабуле создали временное правительство. Его возглавил Хамид Карзай, который потом в 2004-м победит на выборах президента. Они были первыми в стране с 1969 года. За год до голосования, в 2003-м, Всеафганский совет старейшин принял новую конституцию. По ней Афганистан – исламская республика. В 2005-м проходят парламентские выборы, в них участвуют и на них голосуют женщины – это расценили как прогресс. Гражданское общество формируют с помощью ООН и многочисленных западных НКО.

А где же все это время террорист номер один? Усама бен Ладен скрылся. Из подполья записывал обращения к президенту США и обещал сражаться до победного. Талибы начинают партизанскую войну.

Что в ответ делает Вашингтон? Наращивает военный контингент. Вот цифры. В 2003-м в Афганистане всего 8 тысяч американцев, вместе с союзниками по коалиции около 13 тысяч. Министр обороны США Дональд Рамсфельд объявляет о завершении основной боевой операции. Командование международными силами берет на себя НАТО. И уже в 2004-м численность американского контингента достигает 20 тысяч человек. А дальше начинается рост в геометрической прогрессии. В 2009-м – уже 60 тысяч военных. Как только президентом становится Барак Обама, он отправляет в Афганистан 17 тысяч американских солдат. А через год еще почти вдвое больше. В итоге это уже 100 тысяч человек. Плюс союзники. Пик пришелся на 2012-й. Международная коалиция из 50 стран составила 130 тысяч человек. Численность американских сил росла, как и расходы на борьбу с талибами и восстановление страны.

"В течение длительного времени присутствие американцев в Афганистане было продиктовано интересами оборонной промышленности, для которой просто это бизнес. Чем больше стреляют патронов и артиллерийских боеприпасов, чем больше амортизируют авиационную технику и технику наземную, тем больше заказов. Соответственно, бизнес as usual", – говорит старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Усаму бен Ладена американцы все же находят спустя почти десять лет после начала войны, в мае 2011-го, когда уже мало кто помнит, зачем вообще США вторглись в Афганистан. Да и лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) обнаружили в соседнем Пакистане в пригороде Абботабада. Это 160 километров от границы с Афганистаном.

Операция спецназа США получила название "Копье Нептуна". А сколько копий было выпущено мимо? Счет жертв среди мирного населения за годы войны идет на тысячи. В 2008-м во время ракетного обстрела провинции Герат, когда американцы охотились за одним из лидеров талибов, погибли почти сто жителей, большинство из них дети. В 2009-м американский штурмовик F-15 уничтожил два бензовоза в Кундузе – и тоже более сотни погибших. А в 2015-м в том же Кундузе американские ВВС разбомбили госпиталь международной организации "Врачи без границ": 42 человека были убиты, 37 ранены. Снаряды сбросили на больницу якобы по ошибке.

Но, пожалуй, самая грандиозная бомбардировка США в Афганистане случилась, когда президентом стал Дональд Трамп. В 2017-м американцы испытали "Мать всех бомб". Самый мощный неядерный авиационный боезапас – свыше 11 тонн тротила. Никогда прежде его не использовали за пределами полигона. Новое оружие применили против группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). "Мать всех бомб" сбросили на горное убежище боевиков в восточном Афганистане. Непонятно только, кого хотели поразить больше – самих террористов или весь остальной мир.

"Наша внешняя политика строго под контролем очень маленькой группы людей. Ну типа олигархи, эксперты так называемые, ВПК, спецслужбы. И эта маленькая групп людей – они делают нашу внешнюю политику. Неважно, кто президент – Буш, Обама, Трамп или Байден. Это элита – мы так и называем – foreign policy elite. Никто не спрашивает народ, даже тех, кто платит налоги не важно – мы элита, мы делаем, как считаем нужным", – говорит политический обозреватель Джон Вароли.

И вот вопрос – во сколько обошлись американским налогоплательщикам 20 лет войны в Афганистане? Сумма астрономическая – более двух триллионов долларов. Это подсчитал университет Брауна – один из самых престижных частных вузов США. Но если верить Пентагону, траты на военное вмешательство составляют лишь треть от этой суммы. Примерно 837 миллиардов долларов. Куда дели остальное? На обучение афганцев, на борьбу с наркотиками. А еще, говорят независимые аудиторы, официальные цифры сильно занижены. Так что вывод американцев, который начался при Обаме, был экономически оправдан. Однако много раз тормозился из-за терактов, которые происходили с пугающей частотой. Но каждая новая атака талибов расширяла территорию их влияния в Афганистане.

Жертвами войны в Афганистане стали почти 2 с половиной тысячи военнослужащих. Ранены свыше 20 с половиной тысяч. Первая большая потеря в июне 2005-го: был сбит вертолет, на борту которого находились 16 американских спецназовцев. А самая крупная трагедия произошла 10 лет назад. Тогда тоже ракета талибов уничтожила натовский вертолет. Погибли 38 человек, в том числе 31 американец.

Самой громкой сейчас стала гибель 13 американцев при взрыве в аэропорту Кабула. 12 морпехов и военврач. 31 августа они должны были эвакуироваться, как и все остальные. Но на такое возвращение, принимая решение о выводе войск, Байден явно не рассчитывал.

"Вся мощь США оказалась бессильна против тактики действий террористических групп, – подчеркивает военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. – Посмотрите, кто победил в Афганистане? Это бородатые мужчины, с автоматом Калашникова китайского производства. Более того, создание по своему усмотрению правительственных войск, как и государственных структур тоже потерпели поражение".

Цитата со страниц популярной "Дейли Мэйл": "Наше поражение поднимает еще один, более тревожный вопрос. Дело не в том, сможем ли мы когда-нибудь привить наши ценности. Вопрос в том, имеем ли мы право пытаться это сделать". Это пишет британский журналист Джон Хамфрис. И добавляет: "Может, западные лидеры осознАют, что мы не можем экспортировать демократию". Прозрение, кажется, наступило.

"Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне. Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Необходимо понимать, что нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Зато за 20 лет США превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию. Производство опиатов там выросло более чем в 40 раз. Такие данные привел секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. А ведь в начале операции Вашингтон декларировал борьбу с нелегальным наркотрафиком.

Теперь Джо Байден скорбно склоняется на брифинге перед журналистами, словно просит прощения. Над Белым домом и Капитолием приспущенные в знак скорби звездно-полосатые флаги. А афганцы судорожно цепляются за последние американские самолеты, покидающие Кабул. Победители так не уходят.