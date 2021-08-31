Сын "Панджшерского льва" сопротивляется талибам

Вечером 30 августа талибы атаковали аванпост в Панджшере – это последняя точка на карте Афганистана, которая еще сопротивляется террористам. Атака была отбита. Есть убитые и раненые.

Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд, сын прозванного "Панджшерским львом" Ахмада Шаха Масуда. Двадцать лет назад отец нынешнего командира погиб от рук террористов. Ахмад Масуд призывает талибов, захвативших власть в стране, создать децентрализованное правительство, в которое смогут войти представители всех сил.

Ранее Ахмад Масуд написал обращение к мировому сообществу с просьбой о помощи. Его письмо опубликовала газета Washington Post. "Сейчас общая борьба важнее, чем когда-либо в эти темные, напряженные часы для моей родины, – отметил лидер сопротивления. – Я пишу сегодня из Панджшерской долины, готовый пойти по стопам моего отца. У нас есть запасы боеприпасов и оружия, которые мы терпеливо собираем со времен моего отца, потому что знали, что этот день может наступить".

В ночь на 31 августа представители террористического движения "Талибан" (запрещено в России) объявили, что полностью контролируют территорию Афганистана. Пока нет информации о продолжении столкновений в Панджшерском ущелье.