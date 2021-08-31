Путин подписал указы о выплате военным и силовикам по 15 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной денежной выплате военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Размер выплаты составит 15 тыс. руб.

Указы размещены на портале правовой информации.

Выплаты в сентябре получат лица, которые являются военнослужащими по состоянию на 31 августа 2021 г.

Выплата распространяется на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций и курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении военной службы.

Выплата не подлежит удержанию на основании приказов командиров, исполнительных документов и решений судов.

Указ подписан 30 августа и вступил в силу со дня подписания.

Другой указ предусматривает единовременную денежную выплату в размере 15 тыс. руб. лицам, проходящим службу в прокуратуре, Следственном комитете, органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, Федеральной противопожарной службе, таможенных органах, войсках Национальной гвардии, а также выплату начальствующему составу Федеральной фельдъегерской связи.

Если военнослужащие и сотрудники силовых ведомств не получат единовременную выплату в сентябре, они получат ее позже, отмечено в указах.