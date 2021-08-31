Человеческий фактор на МКС: трещины, каверны и загрязнение гептилом

Официальный журнал Роскосмоса "Русский космос" назвал причины нештатного включения двигателей на причалившем к МКС модуле "Наука". Ими стала ошибка персонала ЦУПа, который не перевел систему стыковки в спящее состояние.

В результаты системы модуля "Науки" включили двигатели "на отвод" от Международной космической станции. Восстанавливать ориентацию станции пришлось при помощи двигателей модуля "Звезда" и космического грузовика "Прогресс МС-17", отмечает "Интерфакс". Включение двигателей "Науки" привело к небольшому загрязнению корпуса станции гептилом. Это ядовитое вещество. В результате этого на более поздние даты пришлось переносить выходы космонавтов в открытый космос.

29 октября к МКС запланирован пуск космического грузовика "Прогресс МС-18". А 26 ноября с модулем "Наука" должен состыковаться "Прогресс МС-УМ" с модулем "Причал". "Причал" позволит стыковать к российскому сегменту МКС больше космических кораблей, включая новый лунный корабль "Орел".

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил еще одну плохую новость. На семи из 20 иллюминаторах российского сегмента станции при измерении их прогибов обнаружены каверны. Многие из этих каверн потенциально угрожают герметичности станции. Эти иллюминаторы можно закрыть герметичными щитами, но какой смысл тогда в станции, задал риторический вопрос Соловьев. Несколько несквозных трещин обнаружены в функциональном модуле "Заря". Причиной их возникновения могла стать работа сварщика. В Роскосмосе предположили, что если он при варке шва задержался на одном месте, то это могло вызвать перенагрев корпуса. В этом случае в перенагревшемся сплаве магния и алюминия после длительного нахождения в вакууме могут образовываться поры.