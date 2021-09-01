Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу

Согласно новому закону, владельцы могут получить в собственность землю, на которой стоит их гаража, по упрощенной процедуре. То есть, для оформления достаточно одного заявления.

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель Росреестра Олег Скуфинский, регистрация объектов в рамках "гаражной амнистии" будет стоить не более 10 тысяч рублей. Он отметил, что за подготовку техплана объекта необходимо заплатить около пяти тысяч рублей, ещё примерно столько же — за кадастровый план земельного участка.

Программа "гаражной амнистии" будет действовать до 1 сентября 2026 года. Она касается только тех построек, которые возвели до 2004 года. Правда есть одно условие: место под гараж должны были предоставить органы власти или организация. Помимо этого, воспользоваться "амнистией" смогут наследники и те, кто купил гараж у первоначального владельца.

Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии" в апреле 2021 года. Документ опубликован на портале правовой информации. Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Проект закона поддержали 403 депутата. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон затронет более 3,5 миллиона россиян.