Гаражная амнистия и больничные: что изменится для россиян с 1 сентября

Традиционно с первого числа россиян ждут изменения в законах. Вступает в силу так называемая гаражная амнистия. Владельцы капитальных боксов смогут оформить в собственность участки земли, на которых расположено строение.

Бесплатным питанием обеспечат всех учащихся младших классов. Семь миллионов детей получат как минимум одно горячее блюдо и напиток за счет бюджета, независимо от льгот.

Школьники старше 14 лет и студенты до 22 лет по "Пушкинской карте" смогут посещать музеи и театры – всего почти полторы тысячи учреждений. Номинал карты 3000 рублей. Активировать ее можно через портал "Госулуги".

Больничный по уходу за ребенком до семи лет теперь оплатят на сто процентов, независимо от стажа, исходя из среднего заработка за два года, передает телеканал "Россия 24".

Пенсионерам начислят по десять тысяч рублей. Никаких заявлений подавать заявление не нужно, средства переведут на банковские карты или через "Почту России".

Всем военным, контрактникам и курсантам переведут по 15 тысяч рублей.

Через портал "Госулуги" теперь можно обжаловать штраф за нарушение дорожных правил.



С 1 сентября усилен контроль за оборотом персональных данных в Интернете. Операторов обяжут получать согласие на распространение. Аптекам разрешили продавать лекарства онлайн по упрощенным правилам, а студентам после второго курса – менять профиль обучения и факультет.

Кроме того, в России стартует второй этап обязательной цифровой маркировки молочной продукции. С сегодняшнего дня – требования распространяются на продукты со сроком хранения более сорока суток.