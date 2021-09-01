Столкнутся три момента: Проценко предупреждает об осенней вспышке ковида

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил об опасениях новой вспышки коронавируса. По мнению медика, она начнется в конце сентября – начале октября и приведут к ней три фактора.

"Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнутся сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков", – цитирует Проценко издание Ura.ru.

Однако, по словам, врача, всплеск заболеваемости и количество тяжелых случаев будет зависеть от позиции граждан в отношении вакцинации.

"Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек", – считает медик.

Проценко выразил мнение, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом, как это произошло с гриппом и другими инфекциями. Единственным способом борьбы с COVID-19 он назвал профилактику и вакцинацию.

За последние сутки в России коронавирус был выявлен у 18 368 человек, умерли 790 пациентов. Ранее Проценко рассказал, что у непривитых летальность от коронавируса в 4 раза выше.