Ушел как коммунист: в Греции умер автор знаменитого сиртаки

В Греции скончался автор самого узнаваемого греческого музыкального произведения "Сиртаки" композитор Микис Теодоракис. Ему было 96 лет.

Теодоракис писал во всех жанрах. Его песни исполняли "Битлз" и Эдит Пиаф. "Сиртаки", принесшее ему мировую славу, было написано для фильма "Грек Зорба".

Во время Второй мировой войны Теодоракис состоял в Сопротивлении и подвергся пыткам со стороны нацистов.

Композитор никогда не скрывал, что является идейным коммунистом. "Теперь, в конце моей жизни, когда пришло время подводить итоги, детали исчезают из моей памяти, но остаются большие дела. Так я вижу, что я провел свои самые важные, сильные и зрелые годы под знаменем КПГ. Вот почему я хочу покинуть этот мир как коммунист", – цитирует компартия Греции письмо Теодоракиса от 5 октября 2020 года лидеру греческих коммунистов Димитрису Куцумбасу.

Микис Теодоракис является лауреатом международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами". В апреле 2020 года по указу Владимира Путина ему вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Правительство Греции объявило трехдневный траур в связи со смертью композитора.