Анна Попова предупредила о четвертой волне COVID-19 в сочетании с гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в Россию может прийти четвертая волна коронавируса, причем в сочетании с гриппом. Как прививаться, какие паузы нужно делать между введением вакцин? На эти вопросы ответила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Анна Попова рассказала, что в этом году по рекомендации ВОЗ в вакцину от гриппа были включены два новых штамма. В прошлом сезоне гриппа было мало, а это значит, что иммунитет есть далеко не у всех. Однако это подтверждает эффективность предпринятых в стране санитарных мер.

После прививки от ковида перед прививкой от гриппа нужно стандартно выждать месяц. Если же прививка от коронавируса была первой, то срок – также месяц, при этом отсчет нужно начинать со дня введения второй дозы вакцины от ковида, предупредила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова призвала россиян прививаться от гриппа. Нужно привить 60 процентов населения страны и 70 процентов граждан из группы риска, подчеркнула она.