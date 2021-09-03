Сноуден: если у вас есть смартфон, о безопасности можно забыть

Если у вас есть смартфон и вы им активно пользуетесь, то о безопасности ваших персональных данных вы в принципе можете забыть. Это следует из интервью Эдварда Сноудена, которое показали в рамках просветительского марафона "Новое Знание".

Бывший сотрудник АНБ США, раскрывший факты о глобальной слежке за американцами, предупредил, что использование смартфона – это всегда риск. Компании-производители могут проникать в гаджет и похищать данные.

К примеру, Apple внедряет в смартфоны систему, которая будет сканировать загруженные в iCloud фото и видео на предмет изображений жестокого обращения с детьми. Функция заработает в США уже в этом году.

Когда компании, такие как Apple, "перейдут барьер", это станет серьезной угрозой конфиденциальности, заявил Сноуден. Сейчас яблочный гигант уверяет, что отслеживает контент пользователей для их же безопасности. Но ему ничто не мешает в будущем начать сотрудничать со спецслужбами, считает экс-разведчик.