"Эмердженси" в Нью-Йорке и Нью-Джерси: в США растет число жертв "Иды"

В Нью-Йорке и Нью-Джерси чрезвычайная ситуация. Режим ЧС ввел президент США Джо Байден после шторма "Ида". В подтопленном ливнями Нью-Джерси погибли 23 человека, еще для 15 человек "Ида" стала причиной смерти в Нью-Йорке. Кроме того, еще пятеро погибли – в Пенсильвании, один человек – в Мэриленде и один – в Коннектикуте.

Полиция Нью-Йорка выясняет причины гибели людей. В мегаполисе проводится эвакуация населения и автомобилей, сообщает РИА Новости. Больше всего погибших в районе Квинс, почти также сильно стихия ударила по Бруклину. Большинство погибших находились в своих машинах, которые во время наводнения унесли потоки воды, констатировал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. Ряд улиц и домов затоплены, реки после обрушившихся с неба потоков воды вышли из бегов.

"Это одна из самых сложных бурь, с которыми мне приходилось сталкиваться со времен урагана "Сэнди"", – признался начальник нью-йоркского управления полиции Родни Харрисон.

25 семей остались без жилья. Не работают ветки метро В и Е, а также участок шоссе Бронкс-Ривер Паркуэй. Из метро пришлось экстренно выводить 835 пассажиров. Кроме того, из потоков воды были спасены 69 человек. Полиция переместила в безопасные места 496 автомобилей, чтобы их не смыло и машины не повредила большая вода.

Продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США: непогода бушует в Вашингтоне и столичном районе, в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Вслед за "Идой" США угрожает набирающий силу тропический циклон "Ларри".