Мария Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

В минувшую пятницу советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке, и назвал это "прорывным достижением". Таким образом представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу прокомментировал завершившиеся в Вашингтоне переговоры Зеленского с Джо Байденом.

Это высказывание не осталось без внимания российского внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД Мария Захарова тут же сравнила Украину с рыбой, которая с крючка снялась, но попала на раскаленную сковороду.

"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет", – написала Захарова.

Глава МИД Сергей Лавров в апреле 2021 года говорил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка", напоминает РИА Новости.