Власти Кабула заявили, что полностью контролируют движение в провинции Панджшер. Силы сопротивления эту информацию опровергли.

Несмотря на это, талибы (их движение запрещено в РФ) устроили "салют" из стрелкового оружия в столице Афганистана. Панджшер по сути оставался последней, не подвластной талибам территорией.

На границе с Пакистаном, тем временем, образовались огромные очереди. Сотни людей пытаются покинуть страну, но Пакистан временно закрыл границу. Тем же, кому удалось бежать, грозит депортация.

Так, двух афганских беженцев из США вышлют в Косово. Их и ещё порядка ста человек подозревают в связях с талибами.