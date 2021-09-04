Космонавты Новицкий и Дубров успешно завершили работу в открытом космосе

В пятницу Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для проведения плановых работ с модулем "Наука". Трансляция выхода шла на сайте "Роскосмоса".

Изначально на работы отводилось чуть более семи часов, но для выполнения задачи по подключению кабелей к модулю "Наука" понадобилось почти восемь часов. В 1-35 по московскому времени уже 4 сентября космонавты вернулись на станцию.

К сожалению, не все запланированные задачи были решены, отмечает РИА Новости. Космонавты не смогли установить на внешней поверхности станции контейнеров с почвой и микроорганизмами в рамках эксперимента "Биориск". Кроме того, не подключили к модулю "Наука" кабель локальной сети Ethernet. Также на следующий выход в открытый космос пришлось перенести установку трех поручней для удобства передвижения по "Науке".

Следующий этап работ запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланировано десять выходов до конца 2022 года.