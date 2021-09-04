Нобелевский лауреат предупредил о возвращении древних болезней

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг объявил о возможном пробуждении вирусов с непредсказуемыми последствиями в связи с глобальным потеплением и таянием вечной мерзлоты. Об этом ученый говорил на Восточном экономическом форуме.

Так, из-за таяния льдов в сибирской тундре и тайге могут "проснуться" древние вирусы региона, с которыми человечество никогда не сталкивалось, но должно быть к ним готово, передает РИА Новости.

Российские ученые ранее говорили о том, что из-за потепления на поверхность могут выйти части древних экосистем. В останках мамонтов уже находили сибирскую язву.

Восточный экономический форум (ВЭФ) посвящен новым возможностям Дальнего Востока в меняющемся мире. Мероприятие проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее на ВЭФ представили проект Северного морского пути. Рост грузоперевозок по этому курсу уже идет. Со спуском на воду нового ледокола "Сибирь" объемы кратно увеличатся.