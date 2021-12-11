Коронавирус ищет нового хозяина

Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает российский иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Коронавирус ищет в природе нового хозяина. Ковид уже демонстрировал свою способность передаваться от людей к другим животным. Год назад в Дании инфекция перекинулась на норок. Тогда это вызвало небывалое беспокойство Всемирной организации здравоохранения. Миллионы пушных зверьков были истреблены. Ведь никто не мог гарантировать того, что перейдя на норочью популяцию, вирус не вернется назад к людям. Причем, с новыми страшными мутациями.

"Такого не бывает, чтобы вирус перешел к норкам и поэтому пропал. Он может перейти к норкам, может не перейти к норкам, необязательно к норкам. Он может и к кошкам, и к собакам перейти. Важно, чтобы он назад не возвращался в эпидемической форме. Он не прекратится, конечно, но может перейти в такую форму, когда не будет настолько опасен, и его легко можно будет сдерживать дальше", – говорит вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Межвидовая передача – вполне естественное для вирусов явление. Например, птичий грипп в какой-то момент перешел к человеку, а человеческие вирусы заражали свиней. Опасность таких переходов заключается в том, что в теле разных носителей вирус активно мутирует и приобретает новые опасные свойства. Эксперты полагают, что SARS-CoV-2 потенциально может создать очередной природный очаг инфекции. Однако, человечеству с коронавирусом пока прощаться рано. Что подтверждает появление "омикрона", который продолжает распространяться по планете.

"Вирус уже второго поколения. Потому что именно из-за высокого числа мутаций ему будет легче уходить от адаптивного иммунитета. И если для "дельты" основным ресурсом для распространения являются еще не переболевшие люди, т.е. без иммунитета, то для этого вируса люди уже переболевшие могут быть доступным ресурсом для распространения", – заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

О завершении пандемии высказался и американский миллиардер Билл Гейтс. Он не назвал точных сроков ее окончания, но заявил, что острая фаза должна закончиться в 2022 году. Вспышки ковида не будут иметь глобального характера, а станут локальными. Перспективы – радужные. Правда, предыдущие прогнозы о конце пандемии, которые делал Гейтс раньше, пока ни разу не оправдались.