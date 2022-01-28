И снова летучие мыши: ученые предсказали появление новых штаммов COVID-19

В России за сутки почти 89 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19. Хуже всего ситуация по-прежнему в Москве, Подмосковье и Петербурге. Регионы усиливают меры профилактики. В Петербурге с сегодняшнего дня несовершеннолетним нельзя посещать зоопарки, музеи, бассейны, театры и концертные залы. Чтобы остановить пандемию, необходимо привить не меньше 70 процентов в каждой стране, считают во Всемирной организации здравоохранения. И пока мир пытается победить ковид, вирус продолжает мутировать. Ученые заговорили о новых штаммах.

Снова – летучие мыши. Китайские ученые, которые работают в ЮАР, обнаружили у млекопитающих новый тип ковида. Пока вирус циркулирует внутри популяции, но у экспертов есть подозрения, что новый вариант NeoCov может быть опасен и для человека. В клетки летучих мышей вирус проникает через рецептор АСЕ2 – точно так же, как проникает в легкие человека и сегодняшний ковид. Но одного исследования мало. Эксперты со всего мира ждут геномную последовательность NeoCov, чтобы изучить вопрос детально.

"Если произойдет мутация в геноме, в домене, то он будет способен инфицировать и человека, – предупреждает Олег Пьянков, заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" ГНЦ ВБ "Вектор". – Произойдет эта мутация или нет – в настоящее время сложно сказать. Пока там есть сдерживающий фермент, который ему не дает напрямую заражать человека".

Не меньше 70% населения каждой страны должно быть вакцинировано, чтобы остановить пандемию, считают в ВОЗ. Государствам, которые не могут себе позволить закупать вакцину, Всемирная организация здравоохранения намерена помогать с поставками препаратов. В числе которых в этом году может оказаться и наш "Спутник V". Полный пакет документов экспертам уже отправлен – российская вакцина ожидает признания ВОЗ.

"Я очень довольна, что после встреч в ноябре-декабре выросла динамика получения этих необходимых документов, – отметила Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России. – Это не только документы про эффективность, статья в Lancet, это полный технический документ, который включает пять модулей. Все идет по плану. И мы надеемся, что эти планы позволят за этот год прийти к окончанию этого процесса".

Москва, где сегодня плюс 26 тысяч выявленных случаев, выходит на дистанционные схемы лечения легких пациентов. С завтрашнего дня при симптомах ОРВИ без повышения температуры проконсультироваться с врачом можно будет удаленно. Также дистанционно оформят больничный. А еще – в онлайн-доступе рекомендации Минздрава. Что делать, если небольшая температура, как не заразить близких, если у вас положительный ковид-тест.

"Кто провакцинировался, но все-таки заболел, или болел раньше другим вариантом ковида, у тех заболевание обычно протекает легко, – подчеркивает Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. – У некоторых вообще случайно обнаруживается, потому что бессимптомно. У других на фоне небольшого повышения температуры – 37,2-37,4 максимум – отмечается легкая слабость, заложенность носа, першение в ротоглотке".

В России повторяется сценарий ЮАР, считают в Роспотребнадзоре. Там "омикрон" тоже сначала активно заражал детей и молодежь. В России заболеваемость в этой категории на неделе выросла на 35 процентов. Сейчас болеют и особенно тяжело переносят инфекцию, по словам врачей, дети от года до трех лет.

"Болеют тяжелее, чем другие, – рассказал про зараженных детей Исмаил Османов, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой. – У них в силу организма, грудного возраста – тенденция к генерализации инфекции, поражению нескольких органов и систем, и поэтому эти дети в первую очередь госпитализируются".

В день до тысячи вызовов и почти половина из них – из-за высокой температуры. Скорые в Йошкар-Оле теперь выезжают к пациентам сразу с экспресс-тестами. Ковид – в 40 процентах случаев. "Мы пишем экстренное извещение и передаем в Роспотребнадзор, и там они уже отправляют данные в поликлинику, чтобы им уже назначили лечение", – рассказывает Виктор Фирсов, фельдшер.

В регистратуре – никаких карточек. Вся амбулаторная информация о пациентах в электронном формате. К врачу – строго по талонам. Так что соблюдать соцдистанцию не сложно. Это новая "ковид-поликлиника" в Челябинске ориентирована только на пациентов с подозрением на "корону". Здесь у каждого еще до приема врача берут и экспресс-, и пцр-тест. "Я шокирована в хорошем смысле этого слова, потому что я думала, что все будет достаточно формально, сухо, – признается пациентка Елена Сизова. – А оказалось, что это прямо душевно".

В Дании становится доминирующим новый подвариант "омикрона". Министр здравоохранения страны Магнус Хайнике заявил, что он может быть еще более заразным. Официальный представитель ВОЗ в России Миелита Вуйнович в прямом эфире показывает, как маска должна прилегать к носу и рту – максимально плотно. А еще ее нужно часто менять, чтобы не заболеть. И все также актуальна дезинфекция.

В Москве сегодня "антиковидным туманом" обработали Ленинградский вокзал – потребовалось две тонны дезраствора. "При выполнении данного вида работ в любом случае выполняется весь комплекс мероприятий по защите не только специалистов, но и местного населения", – отмечает Александр Терехов, начальник службы РХБ защиты ЦСООР "Лидер".

Россия и Европа постепенно входят в "менее острую фазу пандемии", считают в ВОЗ. Но это еще не финал международной борьбы с вирусом.