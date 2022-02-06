Не последний штамм: у "омикрона" уже появились "братья"

Коронавирусный штамм "омикрон" теперь у нас везде. Масштабы заражения предполагают более активное тестирование. "Крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа – секвенирование – выделим около 400 миллионов рублей. И направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые нужны для определения "омикрона", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

С распространением "омикрона" растет и число госпитализаций детей. "Сегодня 21% общего количества пациентов, находящихся на лечении, – это именно дети. 97% лечатся амбулаторно. На сегодняшний день на госпитализации находятся 9978 детей. Хочу отметить, что именно госпитализация сегодня является маркером распространения и тяжести течения болезни. В ответ на такой прирост госпитализаций мы с регионами увеличили количество коек для лечения детей практически в 1,5 раза", – отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Врачи, имея беспрецедентную нагрузку, практически круглосуточно помогают пациентам и ведут борьбу с ковидом. На этой неделе лучшие удостоены президентских наград. Церемония награждения прошла в Кремле. Главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко удостоена почетного звания "Герой труда Российской Федерации", гендиректор Национального центра радиологии академик Андрей Каприн награжден орденом Пирогова.

Огромный прорыв в лечении ковида и яркое доказательство лекарственной безопасности России – Минздрав выдал постоянную государственную регистрацию отечественному лекарственному препарату с действующим веществом молнупиравир. Сейчас в мире это передний край эффективности. В России новые таблетки называются "Эсперавир". Они появятся в аптеках уже в ближайшую неделю. Цена – в несколько раз ниже американского аналога, что закупался Минздравом до сих пор, да еще и по жестким квотам для России. Завод "Биохимик" в Саранске будет поставлять отечественный молнупиравир ("Эсперавир") без ограничений.

В приемном отделении ковидного госпиталя сквозит предчувствием беды – "омикрон" разбушевался. Екатеринбург снова катится в пропасть новой волны. В коридорах – мельтешение каталок, шарканье старческих ног, в багровых жилах безразличных лиц – немая боль, душу знобит.

"Большое количество больных, обращаемость в 2 раза увеличилась. Стационары тоже заполняются. У нас заполнен полностью госпиталь. Пневмония сохраняется", – рассказывает Татьяна Барашкина, заведующая приемным отделением инфекционного госпиталя ГКБ 14 Екатеринбурга.

Черно-белая хроника вирусной пневмонии – на снимках томографа, еще не уходит в прошлое. Переплетенные паутиной легкие – под матовым стеклом. Тяжелых стало меньше. "Болезнь стариков" (так называли ковид на рассвете пандемии) докатилась до детей – на закате.

Время коронавируса SARS-CoV-2 истекает. Чем выше иммунная прослойка, тем труднее ему распространяться и заражать людей. Вирус как будто приземляется на подушку безопасности из вакцин. Представьте, что вы и есть вирус. Чтобы существовать дальше, вам нужно оставлять потомство. Но взрослые для SARS-CoV-2 уже не интересны. Коллективный иммунитет достаточно высок, поэтому вирус все быстрее и быстрее заражает детей.

Школьный звонок для 9-го класса еще неделю назад замолчал. Ученики теперь смотрят на время. В 12:20 – химия. Классный руководитель не дает расслабиться. Свойства азотной кислоты они изучают дома. На диване. Так не сразу сообразишь, воду добавить в кислоту или кислоту в воду. Это уже второй карантин за два года: что поделаешь, если дети болеют.

"После новогодних праздников мы вышли практически в полном составе. И потом начался вот этот процесс, когда с каждым днем все меньше и меньше детей приходило. И когда мы спрашивали, почему меньше, был ответ, что заболели. К третьему уроку начала болеть голова, у кого-то начала подниматься температура, вялость проявилась", – вспоминает Виктория Мантель, учитель русского языка и литературы средней школы №75 Ростова-на-Дону.

Из четырех тысяч учеников 75-й ростовской школы почти половина – на дистанте. С 5-го класса по 11-й. А вчера на экстренные каникулы ушли первоклашки. Неделя отдыха выигрывает время – больных стало слишком много.

Через фильтр детской поликлиники проходит полсотни заболевших в день. Врач торопится – у нее еще вызовов невпроворот. Нагрузка выросла в четыре раза. Заболеваемость ковидом среди детей – в 10 раз. Это только за одну неделю!

"Когда температура выше 39, обязательно на это стоит обратить внимание, а также на общее состояние ребенка. Если ребенок отказывается от еды, питья, вялый, это вот такие маркеры заболевания, что может быть осложнение, очень стоит внимание обратить внимание на кашель и отдышку. Если появились эти симптомы, нужно бить тревогу", – пояснила Елена Грачева, заведующая педиатрическим отделением ГП 12 Ростова-на-Дону.

Бить тревогу – это значит звонить в скорую. И когда "карета подана", отправляться в стационар. В 20-й городской больнице развернуто детское отделение на 40 коек. Свободных – только четверть.

На танец Диана не соглашается – температура снова поднялась, настроение упало. Это их вторая семейная встреча с короной. Первый раз переболели осенью.

У Егора боли в животе родители приняли за отравление. Два дня лечили обезболивающими. Когда привезли в больницу, оказалось перитонит, а еще ковид положительный. Какие маски он только ни примеряет.

"Насчет легкости протекания штамма "омикрон" я не совсем согласна. Потому что детки у нас и с пневмониями, и с ларингитами, и с обструктивными бронхитами. То есть поражение бронхолегочной системы, как при "дельте", имеет место быть. Это достаточно серьезный вирус", – подчеркнула Маргарита Бухтоярова, заведующая детским отделением коронавирусного госпиталя №1 на базе городской больницы №20 Ростов-на-Дону.

В 2020 году в этом отделении пролечили от ковида 30 детей. За последние полгода – уже 300. Коронавирусная инфекция разгоняется. У врачей нет времени остановиться – только передохнуть.

На прошлой неделе здесь впервые приняли новорожденных – ковид плюс. В Ростове таких случаев раньше не было. Теперь каждый день привозят по 5-6 детей. Почти все – с тяжелыми патологиями или утяжеляются на фоне ковида.

"Те хронические дремлющие болезни, которые себя не проявляли, вылезают наружу. У нас несколько подростков, у которых впервые манифестирован сахарный диабет первого типа. Он или уже были или на него не обращали внимание. Псориаз тоже часто обостряется. Если было одно, два пятнышка, а то на фоне коронавирусной инфекции яркие проявления, высыпания, причем кожа шелушится", – рассказал Максим Ткачев, заместитель главного врача по медицинской части – начальник инфекционного госпиталя ГКБ 20 Ростова-на-Дону.

У Романа – хронический артрит. Раз в полгода приезжает на лечение в Санкт-Петербург. В этот приезд тест на ковид оказался положительным. В изолированном боксе он провел больше недели. Симптомы такие же, как у обычной простуды. Но обычно такое легкое течение заканчивается тяжелым мультивоспалительным синдромом. В этот раз обошлось. Он находится в группе риска. Дети-хроники тяжело болеют – это было понятно еще в первую волну. В Санкт-Петербургском педиатрическом институте с весны 2020-го принимают инфицированных детей – только самые тяжелые случаи.

"У детей, например, с лейкозом, ревматоидным артритом, сахарным диабетом, болезнь протекает очень тяжело. Пневмония развивалась приблизительно у 20-30% . Это очень много", – сказал Юрий Петренко, проректор по национальным проектам и лечебной работе, кандидат медицинских наук.

Легкая форма ковида сегодня – это кашель, насморк, температура не выше 38. Но постковидный синдром у детей еще не изучен. Штамм "омикрон" – тот же вирус SARS-CoV-2. Легкая форма иногда оборачивается тяжелыми последствиями.

"Растет заболеваемость среди детей. Вирус дошел до них. Мы как разработчики вакцины делаем все возможное для защиты детей. Недавно мы поставили в гражданский оборот первую партию вакцины для детей и подростков от 12 до 17 лет. Сейчас получили разрешение на испытание, исследование вакцины для детей от 6 до 11 лет. И в течение двух с половиной, максимум трех месяцев мы закончим эти испытания. И последняя группа населения – это дети с 6 месяцев до 6 лет. Мы не исключаем, что эта вакцина будет интраназальная. Она не дает абсолютно никакой побочки, ни покраснения, нет даже легкого поднятия температуры", – заверил Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН.

В российских регионах уже вакцинируют подростков. Это тот же "Спутник V", только доза кратно уменьшена. Препарат разведен в 5 раз. Этого достаточно, чтобы сформировать у подростков стойкий иммунитет.

Но вирус продолжает мутировать. И у классического "омикрона", с которым мы едва познакомились, уже появились "братья" – версии ВА.2 и ВА.3. Еще более заразные. В улучшенной второй версии – 20 новых мутаций. Кроме высокой температуры и кашля он проявляется потерей обоняния.

"Сама линия BА.2, возможно, несколько более заразная, чем ее предшественник. Параллельная ветвь, не вызывает, похоже, более тяжелого протекания заболевания и точно так же нейтрализуется антителами, как и лини ВА.1. В России на данный момент ее доля – около 3%.Я бы не сказал, что это плохая новость. По большому счету это полностью ожидаемое событие. Напомню, что та же "дельта" разделилась на 200 с лишним линий, прежде чем ее вытеснил "омикрон", – отметил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

У "омикрона" тоже может появиться больше ста родственных линий. Вирус мутирует при каждой передаче от человека к человеку. В центральном НИИ эпидемиологии разработали ПЦР-диагностику, которая позволяет за короткое время разобраться, "омикрон" или "дельта".

Обычно генный вариант определяют методом секвенирования. Но не в каждом регионе России такая диагностика доступна. ПЦР сегодня делают везде. Это нужно для оценки эпидситуации, чтобы понять, куда кривая заражений выведет. Пока она стремительно ползет вверх.

"Есть фрагменты белка, которые ранее узнавались очень хорошо, теперь антителами, которые выработаны на другие вакцины, они узнаются несколько хуже. При том что сам рецептор человека узнает прекрасно "омикрон" и заражение происходит, антитела вырабатываются с более слабой связывающей конкурирующей способностью. Давайте посмотрим уровни смертности. Все-таки они существенно меньше", – подчеркнул Александр Габибов, директор Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, академик РАН.

Нагрузка на первичное звено – это поликлиники, амбулатории, фельдшерские пункты – нереально высокая. Всю неделю из разных российских регионов приходят новости о длинных очередях: больные часами ждут приема терапевта. В одной из районных поликлиник Иркутска на 49 участков – 8 терапевтов. Они физически не успевают. А еще врачи сами болеют. В Ростове-на-Дону в три раза за эту неделю стало больше инфицированных медиков – на приеме сидеть некому.

Телефоны трезвонят, не умолкая, жалобы сыплются одна за другой. В Ростове – под 3000 заболевших день, такого не было в предыдущие вспышки коронавируса.

Министерство здравоохранения вводит новые правила. Теперь сроки лечения ковида сокращаются до 7 дней, если диагноз будет установлен после 6 февраля. Кто заболел раньше, должен выдержать двухнедельный карантин. При отсутствии симптомов больничный закрывают автоматически. Приходить в поликлинику для этого не надо. Роспотребнадзор отменяет недельный карантин для контактных. Выписывать переболевших разрешено без отрицательного теста ПЦР. Все для того, чтобы разгрузить первичное звено.

Но с "омикроном" разговор короче. Он проходит так, как обычная простуда. Берет не тяжестью – количеством. Если в классе заболел один ученик, на следующий день заболевают еще четверо – это обычно соседи по парте. Вирус, способный пробить любую защиту.

"Человек хочет защититься не только от тяжелых случаев, а вообще от заражения. И сейчас начались работы по испытанию "Спутника V" и "Спутника Лайт" в качестве интраназальной формы. Интраназальная вакцинация приводит к тому, что во входных воротах, в носоглотке, для этой инфекции создается дополнительный барьер, который предохраняет вакцинированного таким образом человека от возможности проникновения вируса", – пояснил Александр Гинцбург.

Почти две трети регионов ограничили плановую помощь. Даже узкие специалисты уходят на фронт борьбы с "омикроном". Рубежи "первички" укрепляют студентами медицинских вузов. Этот штамм не последний. Но в этой шахматной партии с вирусом надо хотя бы сыграть вничью.