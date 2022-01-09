"Омикрону" будет негде отсидеться

Ученые на Кипре выявили новый штамм коронавируса – "дельтакрон". Это гибрид смертельно опасной "дельты" и сверхзаразного "омикрона", который содержит мутации и того, и другого штаммов. И хотя часть исследователей продолжает утверждать, что "омикрон" может стать последним аккордом пандемии, другие предупреждают, что это – только новое начало.

Несмотря на праздники, работа в лабораториях Роспотребнадзора продолжается. Внимательно изучают мазки и тех, кто недавно прибыл из-за границы, и тех, кто никуда не выезжал и все-таки получил положительный результат теста.

Отличить "омикрон" от дельты помогает специальный прибор – секвенатор. Его загружают без остановки. Уже зафиксированы случаи передачи нового штамма внутри страны. И доля "омикрона" в структуре заражений начинает расти.

"В конце праздников, может быть, сразу после них у нас может случится подъем заболеваемости, обсусленный распространением нового штамма "омикрон", – отметил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Расширяется и география распространения нового штамма: Москва и область, Ростов-на-Дону, а в новом году уже и Карелия, Пермский край, Иркутск. В Нижнем Новгороде в отдельном изолированном боксе отрицательного теста ждет 28-летняя аспирантка из Нигерии. "Омикрон" вызвал у нее пневмонию. Но поражены менее 20% легких.

"В отличие от дельта-варианта не было выраженного снижения сатурации", – рассказал Максим Злобин, начальник ковид-госпиталя областной клинической больницы им Семашко Нижнего Новгорода.

При "омикроне" тяжелое течение действительно встречается вдвое реже, и ученые теперь понимают, почему. И уханьский вирус, и дельта-штамм умели распространятся по организму, оставаясь незамеченными для интерферонов – белков иммунной системы, которые первыми реагируют на вторжение вируса. Защита срабатывала только, когда вирус добирался до легких. У "омикрона", который размножается в клетках в десятки раз активнее, уйти незамеченным от интерферонов уже не получается.

"Ответ интерферонов просыпается вовремя, и даже тем, у кого нет антительного ответа, это тоже помогает", – подчеркнула Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).

Юлия Демина тоже перенесла "омикрон" в легкой форме. Стала первой в стране пациенткой с новым штаммом. Заразилась во время отпуска в ЮАР, карантин по прилету проходила в гостинице-обсерваторе, там и поднялась температура. На симптомы "дельты", которую перенесла летом, было совсем не похоже. "Была заложенность носа, но не было потери обоняния, потери аппетита, просто болело горло", – вспоминает Юлия. Лечение заняло около недели. Обошлось без поражения легких и долгосрочных последствий.

Но "омикрон", конечно, сравнивать с ОРВИ нельзя. Наши врачи узнали это одними из первых. Эксклюзивные кадры из ЮАР, куда российские медики по поручению президента отправились еще в ноябре. Главный вывод поездки: "омикрон" реже вызывает дыхательную недостаточность, но обостряет хронические заболевания.

"Вся реанимация там забита непривитыми людьми с диабетом, с хронической почечной недостаточностью, с проблемами со свертываемостью крови. Основное течение – легкое, кроме тех, кто не прививался", – сказал Александр Семенов, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук.

У тех, кто не вакцинировался, не болел или перенес ковид уже давно, шансов не заразиться, кажется, не осталось вовсе. Официально: "омикрон" – второй по контагиозности среди всех существующих вирусов. Один заболевший передает инфекцию еще восьми. Опаснее только корь: один заражает девятерых.

"Если в предыдущие волны коронавируса кто-то мог отсидеться, то теперь, похоже, заражаются абсолютно все. Это показательно. Раньше болели 1-2 футболиста на команду, а теперь заболевает вся команда сразу", – отметил Максим Скулачев, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.

Данные из ЮАР, США и Великобритании сходятся: в группе риска теперь и дети. "Мы видим, что госпитализация детей во всех странах, куда добрался "омикрон", бьет все мыслимые и немыслимые рекорды", – подчеркнул Александр Драган, аналитик открытых данных. Это связывают и с особенностями "омикрона" – он активнее размножается в верхних дыхательных путях, провоцируя опасные для малышей бронхиты и бронхиолиты, – и с тем, что большинство детей не имеет защиты.

"Среди детей – очень низкий уровень иммунитета. И именно в этих группах невакцинированных мы видим наибольшее распространение и наиболее тяжелое течение", – пояснила Татьяна Руженцова, заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

А вот долгосрочные прогнозы по-прежнему оптимистичны. Эксперименты в ЮАР показали, что антитела после перенесенного "омикрона" способны нейтрализовать и "дельту", хоть и в три раза хуже. Станет ли этот подъем последним или волны "омикрона" и "дельты", постепенно слабея, еще будут сменять друг друга, – об этом ученые спорят. Но сходятся во мнении: пандемия входит в завершающую фазу.

"Он быстро заразит огромное количество людей, и дальше ему негде будет спрятаться, потому что вирус не может существовать, не заражая постоянно людей. Это не бактерия и не грибок, он не может отсидеться во внешней среде. Он быстро перезаражает всех и исчезнет", – считает Максим Скулачев.

"Скорее всего, у нас установится неустойчивое равновесие, такой стакан с киселем. То одно самое важное в киселе, то другое, и в зависимости от этого будет более или менее острое течение. Но курс, конечно, на то, чтобы это имело сезонное течение и утратило пандемийную остроту", – сказала Анча Баранова.

Вторжения "омикрона", похоже, не избежать. Врачи уже готовятся. Освободившие на спаде заболеваемости койки в ковид-госпиталях застелены и подключены к кислороду, чтобы в любой момент принять пациентов. Гарантированно не оказаться в этих палатах поможет только вакцина, которая по-прежнему надежно защищает от госпитализации.