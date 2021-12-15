"Омикрон" и "дельта" могут атаковать вдвоем, защита – все та же

Новый штамм коронавируса "омикрон" – наиболее заразный, распространяется он быстрее, чем все известные до сих пор мутации. Это подтвердили в Роспотребнадзоре. Недооценивать опасность новой разновидности ковида нельзя. Всех прибывающих в Россию из стран африканского региона бесплатно тестируют на границе и в аэропортах.

Вторые сутки операштаб фиксирует менее 29 тысяч новых случаев коронавируса. По данным Минздрава, под наблюдением врачей находятся более 700 тысяч пациентов, месяц назад их число было почти вдвое больше. Ситуация стабилизируется во многом благодаря росту числа вакцинированных – среди привитых заражаются менее 4 процентов.

Еще три недели назад в этих операционных лежали пациенты с пневмонией. Сегодня липецкой больнице возвращается прежний хирургический профиль.

"Действительно, спад этот наметился, поэтому мы совершенно спокойно открываем плановую помощь", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Грязинской центральной районной больницы Ирина Хаустова.

Впервые с октября свободные реанимационные койки появились в Чите.

"Несмотря на то, что общее количество пациентов уменьшается у нас в крае, есть определенная инертность", – констатировал главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов.

Инертность, о которой говорят врачи, связана с тяжелыми пациентами. Они остаются в больнице месяцами.

Азалия заболела в конце августа, в сентябре было уже 100-процентное поражение легких. И только сейчас – выписка.

"Она пережила сепсис и у нее была остановка сердца. То, что она с нами стоит, – это вообще-то чудо", – призналась руководитель анестезиолого-реанимационной службы инфекционного госпиталя города Тюмени Марина Швечкова.

Снижение заболеваемости врачи связывают с ускорением темпов вакцинации. Абсолютное большинство тех, кто поступает сейчас в больницы, не привиты. Об этом говорит обновленная статистика Минздрава.

"Среди вакцинированных 3,9 процента где-то тех, которые заболевает, и поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то не более 1,7 процента. То есть это реально защищает", – сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Омикрон" продолжает держать систему здравоохранения в напряжении. Надеясь на лучшее, в регионах готовятся к худшему сценарию. В Башкирии дан старт строительству двух новых ковид-госпиталей.

В Брянске корпус горбольницы превратили в обсерватор – туда будут направлять пациентов с подозрением на омикрон.

"Там развернута 41 койка для пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции", – рассказала главный врач Брянской городской больницы номер 4 Светлана Хандожко.

Новые данные ученых: "омикрон" в 70 быстрее дельты размножается в верхних дыхательных путях. Скорость – одна из причин его фантастической заразности. Эксперименты с плазмой привитых западными вакцинами показывают, что наибольшую защиту от омикрона имеют те, кто недавно ревакцинировался.

"Каждый человек, который выдыхает вирус, распространяет большее количество вирусных частиц с каждым выдохом. Нам нужно иметь высокий уровень антител, которые были бы уже готовы", – говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

За уровнем своих антител внимательно следит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 15 декабря ему сделали седьмой укол.

Оставаться без защиты в сложившейся ситуации очень опасно. Штаммы "дельта" и "омикрон" настолько непохожи, что ученые предупреждают о возможности микст-инфекции.

"Можно представить, что в одном закрытом помещении могут быть два источника инфекции. Если человек восприимчив, то возможна и встреча в том числе и с "омикроном", и с "дельтой", – заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Александр Горелов.

Сочетание инфекций обычно дает более тяжелые симптомы. Какими они будут у зараженных сразу двумя штаммами, пока неясно. Но защита все та же: маска, социальная дистанция, вакцинация и ревакцинация.