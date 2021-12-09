Симптомы "омикрона" у взрослых и детей могут быть разными

Новый штамм коронавируса – "омикрон" – вызывает у зараженных людей слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита. Причем основные симптомы коронавирусной инфекции сохраняются. Как рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Татьяна Руженцова, к ним относятся поражения легких и других органов.

Эксперт пояснила, что пока специфических именно для "омикрона" особенностях данных нет, но со временем они могут появиться.

По словам сотрудника клинического отдела НИИ Дарьи Хавкиной, в 15 процентах случаев заражения детей проявляется сыпь. Сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что штамм "омикрон" может оказать значительное влияние на ход пандемии. Требуются дополнительные исследования, чтобы определить, опаснее ли новый штамм "дельты".

Глава ВОЗ отметил, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта".

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