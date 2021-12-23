Роспотребнадзор: при "омикроне" симптомы могут появиться на следующий день

При инфицировании штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" инкубационный период составляет несколько дней. Симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после заражения. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Как отметила эксперт, сегодня инкубационный период при инфицировании новым штаммом составляет три-шесть дней. В связи со способностью "омикрона" быстрее распространяться возможно появление симптомов на следующий или через день после контакта с больным.

По словам Руженцовой, быстрое увеличение числа инфицированных в некоторых странах связано с сокращением инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с "дельтой".

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в Африке в ноябре текущего года. Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант вызывающим беспокойство. По информации специалистов, заразиться "омикроном" могут и вакцинированные, и переболевшие. Среди симптомов наблюдаются усталость, головная боль, ломота в теле.

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