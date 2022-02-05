Постковид у "омикрона" переносится легче

Осложнения после омикрон-штамма сопровождаются меньшим количеством симптомов, чем у его предшественников, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Постковид проходит легче, реже наблюдаются признаки тромбозов, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения. Руженцова предположила, что это может быть связано с наличием иммунитета у заразившихся омикрон-штаммом, их молодым возрастом и быстрым началом медикаментозной терапии, ведь симптомы проявляются быстрее, чем в случае с дельта-штаммом. Также эксперт отметила, что у вакцинированных гораздо реже встречаются какие-либо последствия. У молодых их нет совсем, в старших возрастных группах остаются кашель, астения, снижение работоспособности, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "омикроном" заражаются только 5% людей, которые ранее перенесли COVID-19 . Остальные заразившиеся коронавирусом не болели вообще. Всего в России около 18,5 тысяч заболевших новым штаммом коронавируса. "Омикрон" в два раза более заразен, чем вирус гриппа. Этим объясняется его быстрое распространение.

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