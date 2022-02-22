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Коронавирус 47 минут назад

22 февраля 2022 14:58

Озвучены результаты исследования "омикрона"

Исследования на животных показали, что штамм коронавируса "омикрон" меньше поражает легкие, чем предыдущие штаммы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом она отметила, что и протекает "омикрон" с меньшей продолжительностью, чем его предшественник "дельта". Течение коронавирусной инфекции в 97% случаев проходит в форме ОРВИ или бессимптомно,

Она отметила, что охват населения тестированием на коронавирус остается достаточно высоким в России, это позволяет максимально выявлять всех инфицированных.

По мнению Поповой, противоэпидемические меры, введенные из-за коронавируса, можно смягчить в учреждениях культуры, общепите и фитнес-клубах. Однако премьер-министр Михаил Мишустин считает, что коронавирус еще не побежден, эксперты предупреждают о возможности появления новых мутаций.

медицина Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус новости "омикрон"

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