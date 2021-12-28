Коронавирус не затухает, "омикрон" финальным не станет

Новый штамм коронавируса "омикрон" начинает доминировать в ряде стран мира и постепенно должен вытеснить штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации пока этого не происходит. Мы с самых первых дней определили жесткие кордоны", – сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ 28 декабря. Мероприятия транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Что же касается зараженных вариантом "омикрон", Попова сообщила, что тяжелое течение COVID-19 наблюдается только у непривитых или имеющих сопутствующие заболевания людей, например тех, у кого тяжелая форма диабета или онкологии. При этом она сослалась на данные из ЮАР.

"Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те изменения, которые мы видели", – отметила специалист.

Глава Роспотребнадзора, кроме того, предупредила: ожидать, что штамм "омикрон" будет финальным вариантом инфекции не стоит, поскольку любой вирус мутирует.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил ранее, что Россия пока не имеет идеального лекарства от коронавируса, которое позволяло бы спасать жизнь человека на любом этапе заболевания. Поэтому министр призвал не затягивать с началом лечения и начинать терапию в первые три дня после появления признаков нездоровья.