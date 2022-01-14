Попова: "омикрон" поражает и детей

Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает детей. Одновременно с этим он очень быстро среди них распространяется, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Остановить заражение сложно, но можно, считает глава ведомства. Для этого детским учреждениям нужно следовать рекомендациям: разделять детей на группы, по утрам измерять у них температуру, составлять график посещения столовых.

Видео с брифингом опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди новых заболевших начинает доминировать именно "омикрон". Кроме того, число инфицированных, которых выявляют ежедневно, может увеличиться до 6-7 тысяч уже 15 января.