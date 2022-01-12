"Омикрон": ученые подтвердили опасения властей

Из-за распространения "омикрон"-штамма новый подъём заболевания COVID-19 в России неизбежен. Такой прогноз прозвучал на совещании президента с правительством. По оценке Владимира Путина, у властей есть около двух недель, чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии. Среди первоочередных задач – мобилизация медучреждений, увеличение объёмов тестирования и активизация прививочной кампании.

О приближении новой волны COVID-19 сегодня говорят в правительстве. Рост числа заболевающих после новогодних праздников был очевиден заранее. И хотя, по статистике, первые 10 дней текущего года позитивнее предыдущего, в России есть новые угрозы – увеличение случаев заражения новым штаммом "омикрон". На совещании с правительством президент страны ставит задачу усилить подготовку к прогнозируемому всплеску.

"У нас есть ещё пара недель, чтобы подготовиться. Есть совсем очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь: это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой. Поэтому мы должны быть готовы. Михаил Владимирович, в самое ближайшее время подработайте это с регионами РФ", – распорядился Владимир Путин.

18 тысяч новых случаев за сутки в России в сравнении с миллионом в США – выглядят на первый взгляд безобидно. Но это не состязание, догонять коллег за океаном в нашей стране не намерены. Наоборот, ставят задачу – сдерживать показатели. "Омикрон", который успел всколыхнуть весь мир, сегодня грозит шестизначными цифрами России. По прогнозу первым на себя возьмет удар московский регион.

"Сейчас выявлено 698 случаев, и большая часть случаев приходится на московский регион. И мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар на распространение нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости ковида могут быть кратно превышены", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Случаи "омикрона" в России перестали быть исключительно завозными. Доля этого варианта вируса уже не маленькая, новый штамм активно циркулирует среди населения. Ученые подтверждают опасения правительства.

"Сначала у нас были единичные случаи завоза, после чего начали отмечать увеличение доли "омикрона", которая циркулирует в РФ. Тем не менее, когда мы пытались приостановить авиасообщение, это позволило выиграть некоторое время, однако сейчас доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время мы увидим рост заболеваемости в стране", – уверен Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Накануне в России зарегистрировали первую тест-систему, которая с точностью выявляет "омикрон". По заявлению Голиковой, бесплатно его пройти может каждый гражданин с простудой или положительным результатом экспресс-тестирования. Активная проверка и ускорение вакцинации – сейчас единственный способ предупредить новую волну. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил: российский "Спутник V", в отличие от зарубежных Pfizer и Moderna, эффективен против "омикрона" и модифицировать его не нужно.

"Те, кто вакцинировался "Спутником V", особенно, кто ревакцинировался потом "Лайтом", у них уровень антител хоть и падает по отношению к "омикрону", но все равно очень высокий. И вполне в лабораторных опытах и небольших выборках, которые мы сейчас проверили у вакцинированных, очень неплохо защищает от "омикрон"-штамма", – рассказал Александр Гинцбург.

Уровень коллективного иммунитета в стране, по последним данным, 63,2 процента. Для достаточной безопасности нужны как минимум твердые 80. Россия близка к концу экстремальных условий с ковидом, ученые дают смелые прогнозы: к концу года история коронавируса может пойти на спад. Но есть важное условие – если темпы вакцинации увеличатся.

"Уже охвачено какое-то количество, не хочется спекулировать цифрами: кто заболел, кто был разумен и привился вовремя. Конечно, этот цикл ещё год должен продолжаться, и потом мы спокойно перейдём на ежегодную вакцинацию по типу гриппа и войдём в календарь прививок", – рассказал Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

За последние несколько дней в 25 регионов России уже отправлено свыше восьмисот тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Готовится новое решение правительства о выделении средств на дополнительную поставку – по 3.5 миллиона рублей в месяц для каждого субъекта. За время новогодних праздников тестирование в стране пошло на спад. Перед лицом новой угрозы в правительстве планируют показатели не просто увеличивать, но и совершенствовать всю процедуру.

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