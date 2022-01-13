"Омикрон" в России: статистика и прогнозы

Найти "омикрон" за полтора часа, даже если вирус в инкубационном периоде, может новая тест-система от Федерального медико-биологического агентства. Ее только зарегистрировали, но заказы уже есть. И их много. Тем временем, по словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый третий заболевший коронавирусом COVID-19 в Москве заразился новым штаммом.

"Омикрон" продолжает вытеснять "дельту". Если раньше это подтверждала мировая статистика, то сейчас такие данные есть и у российских ученых. За несколько недель существования штамма на территории нашей страны его выявление у определенных групп пациентов выросло с одного-полутора процентов в середине декабря 2021 года до 49 процентов к концу новогодних праздников. Сегодня цифра еще выше.

"Вчера и сегодня мы видим достаточно выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". На вчерашний показатель в нашей когорте (я хочу это подчеркнуть) 76 процентов "омикрона". Поэтому очевидно, что идет замещение. Но это неудивительно. Об этом пишут все страны мира. И для этого есть основания", – отмечает глава ФМБА Вероника Скворцова.

То, что распространение "омикрона" неизбежно, говорят все ученые. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве, например, заразился новым штаммом примерно каждый третий из общего числа заболевших.

"Первичные совместные данные, полученные с департаментом здравоохранения Москвы, говорят, что на первый день этой недели в популяции уже циркулировало до 30 процентов штамма "омикрон", – говорит директор НИЦЕМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас в резерве столицы остаются свободные койки. Но в случае, если волна заболеваемости будет слишком сильной, власти Москвы не исключают введения дополнительных ограничений.

Российская тест-система для выявления "омикрона" уже прошла регистрацию. Первыми ее разработкой стали заниматься как раз в Федеральном медико-биологическом агентстве. Заказы на систему уже пришли из крупных государственных корпораций и разных регионов страны. Тест-система позволяет отличить "дельту" от нового штамма всего в течение полутора часов. А это, соответственно, позволит врачам быстрее подобрать нужную схему лечения.

"Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней. Мы выйдем на базовую мощность – миллион тестов в неделю. Производит тест-систему и является ее разработчиком Центр стратегического планирования ФМБА России. Потолка мощности у нас практически нет. При необходимости мощности могут быть увеличены и до двух, и до трех миллионов в неделю", – подчеркивает глава ФМБА Вероника Скорцова.

До вероятной новой волны, как сказал президент Владимир Путин, – порядка двух недель. И главное, что можно сделать за это время, – принять все возможные меры, чтобы снизить удар на систему здравоохранения. Эпидемиологи прогнозируют, что пострадать от нового штамма в первую очередь могут самые незащищенные с точки зрения иммунитета. И в случае несоблюдение профилактических мер взрывной заболеваемости не избежать.

"По мониторингу ситуации идет резкий рост заболеваемости. Внутрисемейные случаи – если один человек заболел, то заболевают все. От 70 до 80 процентов людей. Причем и вакцинированные, и переболевшие. Но есть положительное "но". Те, кто болел до этого или вакцинировался, болеют в более легкой форме. Не попадают по моему мониторингу в стационары. Но и затрагивает при этом детей", – комментирует ситуацию врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По данным Центра имени Гамалеи, надежную защиту от "омикрона" показывает вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт". Нейтрализующая способность сыворотки к штамму снижается, но все равно остается выше, чем у других вакцин. По словам директора Центра Александра Гинцбурга, эффективность препарата с учетом ревакцинации может достигать 80 процентов. А точные клинические данные об эффективности "Спутника" Центр Гамалеи готов предоставить через две недели.