"Омикрон" доминирует: заражений стало больше, госпитализаций – меньше

Почти 10 тысяч россиян госпитализированы с коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Впрочем, число попавших в больницы снизилось более чем на 30 процентов в сравнении с предыдущим днем. Распространение нового штамма "омикрон" выявлено в 82 регионах страны: он уже является доминирующим. Однако российские ученые уже готовят новые разработки для борьбы с мутациями вируса.

Центр имени Гамалеи бьет по ковиду на опережение. Разработчики "Спутника V" готовятся подать документы для разрешения на испытания новых платформ с антигенами сразу к нескольким мутациям "короны". Это, можно сказать, фундамент для создания новых, поливалентных препаратов – ранее в центре уже заявляли о разработке вакцины на основе, например, сразу – и "дельты", и "омикрона".

"Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний", – сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Заявление Гинцбурга тем более обнадеживающее, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи постепенно завоевывают мир. Израильский минздрав опубликовал заявление, что признает анализ крови тех, кто сделал эти российские прививки. Если у туриста есть сертификат о прививке "Спутником V" или в качестве бустера – то есть третьей дозы – "Спутником Лайт", плюс подтверждение по антителам – добро пожаловать в Иерусалим.

Пока Израиль принимает результаты только одной российской сети лабораторий, но ожидается, что этот список будет расширен. Вообще, масштабы тестирования по России растут. В Оренбургской области за день делают более 10 тысяч тестов. Темпы вакцинации тоже увеличиваются, там уже прививают и подростков. Оренбургские школьники почти всю следующую неделю будут учиться дистанционно. А в Мордовии несовершеннолетним запрещено посещать кинотеатры, концертные залы, музеи, заведения общепита, торговые и фитнес-центры – это вынужденные меры в связи с высокой заразностью "омикрона".

О вирусе больной может даже не догадываться, говорят в ковидарии второй медсанчасти Томска. Насморк, температура до 38 градусов – новый штамм легко перепутать с простудой.

"Заболевание протекает в легкой форме, у пациентов не возникает настороженности, потому что это обычный кашель, чихание, повышение температуры до субфебрильных цифр – напоминает ОРВИ или грипп", – рассказала заместитель главного врача томской медсанчасти номер 2 Анна Тетенева.

В этом госпитале сейчас более сорока человек в средне-тяжелом и тяжелом состоянии – на аппаратах ИВЛ или кислороде. Это заразившиеся предыдущими штаммами "короны". "Омикрон"-случаев в регионе пока выявлены единицы. Но Томск готов, говорят врачи.

Калининград тоже мобилизовался в преддверии пика заболеваемости "омикроном", которого ждут в феврале, и он вряд ли продлится дольше двух недель. Об этом заявляют власти региона. Сейчас поликлиники работают с максимальной загрузкой: 5 тысяч человек за прошлые сутки пришли с симптомами ОРВИ. Многие консультируются по телефону, каждое утро – по 2,5 тысячи звонков в специальный кол-центр. Уже запустили круглосуточный чат.

"В чате работают главные врачи, и сам министр (здравоохранения Калининградской области Александр – ред.) Кравченко. Мы все отмечены в чате как админы. Граждане в круглосуточном режиме могут обратиться к любому из нас и получить быструю обратную связь", – сообщил главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Городницкий.

Локдаун в регионе не планируют, школы полностью переводить на дистант не будут, но все равно сейчас сотни классов на карантине, детей берегут максимально. Стоит поберечься и пожилым, отмечает губернатор Антон Алиханов. Они чаще попадают на больничную койку из-за "короны". А еще – те, у кого есть хронические заболевания. Врача лучше вызывать на дом.

"В целом новый штамм – это заболевание, которое протекает в легкой форме, в основном в форме вирусной инфекции. Период значительного повышения температуры обычно не превышает 3-4 дней, и основной массе людей даже не понадобится стационарная помощь. Стоит отметить, что цифры относительной госпитализации снизились практически в два раза по отношению к показателям прошлого года", – отметил Алиханов.

Статистика госпитализаций откатилась назад в 75 субъектах РФ. Данные за 30 января по стране: плюс 9883 человека на больничных койках. Число сократилось на треть по сравнению с предыдущими сутками. То есть заражений больше, а госпитализаций меньше, поясняют эксперты. Таков портрет "омикрона" на данный момент.