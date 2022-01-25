Россия возвращается к удаленке и дистанционке, чтобы сдержать "омикрон"

В России за сутки госпитализировали 6 тысяч человек – это почти на 4 процента меньше, чем накануне. Выздоровевших – чуть больше 21 тысячи. Коронавирус COVID-19 подхватили еще 65 тысяч человек. В стране идет активная прививочная кампания. В пунктах вакцинации – длинные очереди. Многие приходят уже за бустером. Регионы возвращаются к удаленке и дистанционке, чтобы хоть как-то сдержать "омикрон".

Выглядит как аллергия. "Омикрон" теперь можно перепутать не только с простудой и ОРВИ. С положительными тестами на коронавирус те, у кого с виду обычный конъюнктивит, говорят британские терапевты. В Роспотребнадзоре о том, что "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, говорили, еще когда дельта-вариант прогрессировал. Так что конъюнктивит может стать сигналом не только к штамму "омикрон".

"В описаниях были те клинические случаи, когда единственным проявлением коронавируса еще дельта-варианта был конъюнктивит. Речь шла о том, что человек заболел легко. Но теоретически вирус через глаза может пропасть в верхние и затем в нижние дыхательные пути", – говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В авральном режиме работают поликлиники столицы – по двенадцать часов, а теперь – без выходных. Усилены бригады дежурных врачей, чтобы успеть принять всех. Экспресс-тесты в поликлиниках делают чуть ли не прямо на входе, чтобы в один и тот же кабинет не попали, например, человек с обычной простудной и пациент с коронавирусом. В пунктах вакцинации – очереди на бесплатный экспресс-тест.

В столичных кабинетах вакцинации – в основном те, кто прививку уже делал, и не раз. Приходят за бустером. Дмитрий Молчанов выбрал "Спутник Лайт".

"Про "омикрон" слышали. Но переживаний никаких, потому что вакцинирован. Семья вакцинирована. Все вакцинированы. Сейчас единственный – ребенок. Но тоже будет вакцинирован. Ждем "Спутник М", – рассказывает Дмитрий Молчанов.

Вот тот самый "Спутник М" раскладывают по фармхолодильникам в Свердловской области. Первые 2400 доз вакцины для подростков уже начали распределять по детским больницам. Со дня на день вакцину для категории от 12-17 лет ждут в Тюмени.

"Мы также ожидаем в ближайшее время поступления вакцины для подростков от 12-17 лет и уже начали диалог с родителями в школах. Потому что нужно родительское согласие. У меня дочери 17 лет. Мы с супругой обсудили – дадим согласие на ее вакцинацию", – говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

В поликлинике №5 Якутска очередь к терапевту растянулась на несколько этажей. Власти уже говорят, что такой всплеск заболеваемости – "неподъемная нагрузка для первичного звена". Объявлена добровольная мобилизация врачей и медсестер. С завтрашнего дня подключается научное сообщество – помогать операторам call-центра консультировать по телефону будут доктора медицинских наук, профессоры.

"На настоящий момент учреждениям здравоохранения республики нужна помощь. Прежде всего – в оказании медпомощи теми врачами, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование и не работают по специальности на настоящий момент. Добровольная мобилизация", – отмечает заместитель председателя правительства Республика Саха (Якутия) Ольга Балабкина.

С баллоном кислорода на плече врачи доставляют в "красную зону" краевой больницы №2 Владивостока еще одного пациента.

В этой палате – Татьяна Осипова. Она здесь уже повторно, поражение легких – 60 процентов. После первой госпитализации встать на ноги так и не удалось.

"Первый раз выписали после первого курса лечения, и сам процесс выздоровления плохо пошел. В итоге я второй раз слегла", – рассказывает Татьяна Осипова.

В Югре компьютерную томографию пациентам готовы делать и в выходные, и ночью, в режиме 24 на 7. А попасть на прием к врачу можно даже поздним вечером.

"За воскресенье у нас зарегистрировано 1280 новых случаев новой коронавирусной инфекции, поэтому нагрузка возросла в первую очередь на поликлиники. Дополнительные врачебные бригады, дополнительные фельдшерские бригады, дополнительно бригады скорой помощи подготовили", – комментирует ситуацию директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский.

Архангельская область с сегодняшнего дня – на удаленке. Пока частично – треть сотрудников предприятий.

"С новым штаммом "омикрон" всего порядка 20 процентов у нас попадают в больницы. Поэтому можно говорить о том, что "Омикрон" на сегодняшний день болеют более легко. Но тем не менее количество заболевших, конечно, у нас растет с каждым днем", – подчеркивает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Категория 60+ переходит на удаленный режим работы в Калужской области. Временно оказались под запретом массовые мероприятия, где больше полусотни человек.

"Чтобы снять напряжение и дать людям возможность получить помощь как можно скорее, не дожидаясь, если нет острой необходимости прихода врача, с помощью волонтеров в первый же день обращения людей за помощью мы обеспечиваем их бесплатными лекарствами и экспресс тестами, если это необходимо", – рассказывает губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Запредельной назвал нагрузку на первичное звено губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Количество вызовов врача на дома выросло до 50 тысяч за сутки – в десятки раз.

"Вчера или позавчера у нас был пик – 57 тысяч вызовов. В связи с этим мы привлекли дополнительные силы. Сто студентов мы попросили работать", – говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Работать по "столичному режиму" будут и поликлиники Подмосковья – без выходных, с 8 часов утра до восьми часов вечера. А в Москве переводят в онлайн-формат занятия в воскресных школах в тех храмах, где особенно много учащихся.

"Не идет речь об ограничении в проведении богослужений. Идет речь о проведении внебогослужебных приходских активностей, которые связаны с присутствием в одном месте большого количества людей", – объясняет председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

Церковные службы продолжатся в обычном формате. Там усилен санитарный контроль.