Пандемия может закончиться на "омикроне"

Технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что на штамме "омикрон" пандемия коронавируса COVID-19 может закончиться. Этот вывод сделан с учетом особенностей штамма.

Дело в том, что заболевание, вызванное "омикроном", протекает легче, чем спровоцированное другими штаммами, к примеру "дельтой". Риск госпитализации при заражении "омикроном" ниже в два раза, отмечают датские медики. В декабре из 20 заразившихся лишь один пациент нуждался в интенсивной терапии. Вместе с тем "омикрон" гораздо более заразен, причем он умеет "взламывать" вакцинную защиту.

Новый штамм был назван "омикроном" 26 ноября 2021 года. ВОЗ объявила вариант вируса "вызывающим обеспокоенность", так как "омикрон" имеет ряд мутаций, которые могут повлиять на его заразность и тяжесть течения вызываемой им болезни.

SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем другие вирусы, например, вирус гриппа. Как поведут себя новые разновидности, предугадать очень сложно, поэтому лучшей защитой остаются вакцинация и соблюдение санитарных норм.