"Омикрон" может положить конец пандемии, считает вирусолог

По мнению профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19.

Ученый предположил, что когда штамм "дельта" уйдет, на его место может прийти "омикрон", но пандемия уже не будет столь опасной, так как если он будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. В случае, если по летальности "омикрон" будет сопоставим с гриппом, тогда можно будет считать, что пандемия закончена. При этом эксперт прогнозирует, что до Нового года новый штамм распространиться не успеет.

По имеющимся на настоящее время данным об особенностях "омикрона", в большинстве случаев заражение этим штаммом не приводит к тяжелому течению заболевания COViD-19. При этом, как сказал ученый, его гипотеза может быть подорвана, поскольку новый штамм пока не добрался до пожилых людей.

По итогам прошедшего в конце ноября экстренного заседания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение классифицировать обнаруженный в ЮАР новый вариант коронавируса как "вызывающий беспокойство". Новый штамм был назван греческой буквой "омикрон", напоминает РИА Новости.