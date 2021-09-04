Президентский сертификат о вакцинации утек в Сеть

Pdf-файл сертификата о вакцинации индонезийского президента Джоко Видодо попал в сеть. Утечка произошла из местного приложения по отслеживанию контактов для предупреждения распространения коронавируса PeduliLindungi.

Власти пояснили, что пользователи, получившие доступ к сертификату Видодо, где указаны идентификационный номер и время прививки, разместили файл в интернете. Министерство связи и информационных технологий Индонезии вину за утечку отрицает и возлагает ответственность за инцидент на избирком, через сайт которого якобы стали доступны данные. Однако после утечки доступ к сведениям госслужащих заблокировали и сообщили, что работают над улучшением защиты данных пользователей PeduliLindungi.

Ранее в интернет попали данные 1,3 млн пользователей приложения eHAC, ставшего частью PeduliLindungi. В свободном доступе оказались личная информация путешественников и результаты их ПЦР-тестов.