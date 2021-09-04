В список востребованных добавили 55 специальностей и 35 профессий

Для модернизации и технологического развития экономики России необходимы еще 55 специальностей и 35 профессий. Постановление кабмина о расширении соответствующего перечня профессий и специальностей подписал российский премьер Михаил Мишустин. В перспективе это должно повысить престиж специальностей среднего профессионального образования.

Так, графические дизайнеры, мастера растениеводства общестроительных работ, садово-паркового и ландшафтного строительства и пр. смогут претендовать на стипендии правительства в случае успеха в учебной, научной и опытно-конструкторской деятельности. Сумма выплат – до 4 тысяч рублей ежемесячно, всего выплачивается 5 тысяч стипендий в год.

То же касается таких специальностей, как: агрономия, аддитивные технологии, сестринское дело, лечебное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем и пр.