В Египте ДТП унесло жизни 12 человек

По информации медиков, в Египте число жертв ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эль-Шейха в Каир, составило 12, около получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших есть дети.

Данных о том, что в попавшем в ДТП автобусе могли находиться иностранцы, нет. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, несколько человек – в критическом. По данным местных правоохранителей, несколько египетских семей возвращались на автобусе с курорта\, расположенного на побережье Красного моря.

Трагический инцидент произошел недалеко от Суэца примерно в 100 километрах от Каира. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус налетел на бетонное ограждение и перевернулся, передает ТАСС.

На место ДТП прибыли около 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца.